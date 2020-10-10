海膽營養｜低卡低脂高蛋白質強化免疫　甘甜海膽肉集5大健康益處

外表布滿有毒尖刺的球狀小生物，它就是被譽為「大海精華」的海膽（Sea urchin，又稱海刺蝟），別看它小小一顆，裡面橘黃色的肉不僅好吃，其營養價值也非常高，最常見於日式料理的壽司，以及西式料理中的海鮮燉湯，以下介紹5個吃海膽的好處！ 文：黎佳燊 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼吃海膽5大好處（按圖了解👇👇👇）

1. 低卡路里+低脂肪

海膽是一種低卡路里海鮮，根據美國卡路里計算器（FatSecret）的資料顯示，100克的新鮮日本海膽有120卡路里，碳水化合物約3克，脂肪量約5克，而其脂肪近乎都是由不飽和脂肪所組成，這對想要控制體重或減肥的人有很大的幫助。與其他海鮮一樣，海膽也含有Omega-3脂肪酸，可以降低高血壓（Hypertension）、保持正常心率。

2. 高蛋白質食材

吃膩了雞胸肉和魚？不妨換個口感，來吃吃海膽，同樣以100克的新鮮日本海膽來算，它可以補足女生一天蛋白質量約35%，男生則約29%，藉此提供身體所需的胺基酸（Amino acid），建造肌肉群，並確保身體的健康運作。

+ 10 + 10 + 10

3. 加強免疫系統

吃海膽能加強免疫系統，其中最主要的原因是它富含維他命A和維他命C，前者有β-胡蘿蔔素（β-carotene）能保護視力及保養皮膚，後者能抗壞血病（Scurvy），並且幫助抗發炎和傷口復原。此外，海膽也有鋅，這能進一步保護視覺、嗅覺、味覺的健康。

4. 促進血液循環和性生活

對於日本人而言，海膽更是一種輔助性生活的天然食物，它能促進血液循環，進而提升性愛過程中的高潮，恢復夫妻之間美好的性生活。

5. 補充纖維的好食物

海膽含有很好的纖維，若定期攝取能保證身體有足夠的纖維量，可避免便秘和痔瘡的發生，其他含纖維的替代食物，還包括燕麥、全穀物以及麩質。

按圖看「挑選海膽」4大貼士及「開海膽」4個步驟：

+ 2 + 2 + 2

延伸閱讀：