【素食食譜】醬燒杏鮑菇簡單韓式料理　金黃焦香2大秘訣彈牙入味

杏鮑菇（雞髀菇）素有「素中牛扒」之稱，是素食界的天然「素肉」及模仿高手，例如仿雞肉及海鮮等十分神似。以杏鮑菇入饌，並不需要太過花巧，品嘗杏鮑菇的天然杏香，質感彈牙，醬燒杏鮑菇是菇菌料理中的代表之一。

醬燒杏鮑菇，不需花巧烹調，品嘗杏鮑菇的天然杏香，質感彈牙。

杏鮑菇的煮法多變，營養豐富，實在是珍貴的美食，常常出現在中國菜、日本菜及韓國菜等菜式內，不過它卻起源於地中海沿岸。King Oyster Mushroom是杏鮑菇的英文名稱，直譯中文成「皇帝蠔菇」，肥美與鮮味躍然紙上。

今次用非常簡單的方式來烹調杏鮑菇，靈感源於韓系的素食料理，請留意是素食（vegetarian）而非純素（vegan），因為醬汁材料中有蜜糖，它不納入純素範疇內，而蜜糖不含血液或動物肉的組織，素食者可考慮享用，若希望取締蜜糖，也可用楓糖漿及龍舌蘭糖漿等代替。

將杏鮑菇縱切劏成兩半後，先用刀在表面切出格仔紋，既美觀也方便入味。

提及的醬汁中有蜜糖，另外添入豉油、菜油及麻油，四合一便成為可口的燒烤汁。而處理杏鮑菇時有兩個小竅門可注意，將杏鮑菇縱切劏成兩半後，先改刀在表面切出格仔紋，既美觀也方便入味，然後拿去汆水2分鐘，撈起瀝乾熱水後，浸入冰水冷卻，使肉質更加彈牙。記得要吸乾或抹乾水分後才放上烤爐煎烤，避免油花四濺，亦方便上色。

將杏鮑菇放在平底烤盤，揀上下方位加熱，燒至金黃色，塗上醬汁後再燒至焦香。

將杏鮑菇放在平底烤盤，按鍵啟動光波燒烤爐，揀選上下方位立體加熱，燒杏鮑菇燒至金黃色，塗上醬汁後再將兩面翻燒至焦香亮澤。或者用竹籤串起杏鮑菇，烤盤邊有凹凸槽設計用於固定串燒。光波燒烤爐另有光紋導油盤，如果烤物的油脂較多，導油紋可將多餘油脂排到底部的集油盤內。

醬燒杏鮑菇食譜

攝錄：陳錦超、陳嘉杰

攝影︰尹嘉蔚、陳錦超、陳嘉杰

剪接：梁惠怡

場地提供、廚具提供（迷你韓式光波燒烤爐KQB-29E）︰德國寶

健康小貼士︰

杏鮑菇有豐富的蛋白質、膳食纖維、鉀和磷等礦物質、維他命及胺基酸，低脂及低熱量，是適合減重的食物，也可促進腸胃消化，調節血壓及降膽固醇。

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