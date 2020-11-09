【立冬後三餸一湯】豚肉生薑燒+薑汁炒芥蘭+冬菇栗子飯+補腎湯水

很多識食之人都強調「不時不食」的重要性，我們吃東西不單為了填飽肚子，若吃完能對我們的健康帶來好處，那就更理想了。幾日前剛過了立冬，這時需比秋季更著重滋潤與滋陰的平衡，但亦不能忽略補腎的重要。以下就用中醫師建議的冬季食材，煮成一頓簡易的三餸一湯的飯餐。

訪問註冊中醫師邱穎琳，她提出立冬飲食宜忌建議：「立冬開始，陽氣漸衰，陰氣漸長，氣溫會轉冷，所以適宜溫補。另外，冬季主屬腎，因此飲食上也要著重補腎。」

請按下圖睇中醫師推薦的8種立冬適宜食物：

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今次就在上述食材中，挑選了栗子、合桃、生薑和黑豆入饌，炮製三餸一湯。先從「豚肉生薑燒」開始，筆者素來認為一餐飯要有菜有肉，肉類方面有想過按醫師指示叫大家煮羊，如：羊腩煲、羊架等，不過也有其他中醫說過，立冬天氣未到最寒，食材應以平補為主，羊肉較溫燥，建議冬至後才食用。於是，筆者就認為肉類食材可選個豚肉生薑燒，製法簡便省時，約15分鐘已完成。豬肉片不會太燥熱，而生薑則溫中、健胃。

製作生薑燒時，薑汁不妨榨多一點留來炒菜，如「薑汁炒芥蘭」，這道菜只需用薑汁、酒和其他調味等，與芥蘭炒勻即成。栗子是秋冬必食的食材，它不但健脾、補胃等，更重要是補腎效力顯著，而「冬菇栗子飯」是不錯的料理，用電飯煲跟單柄煲皆可，有了這種有味的日式炊飯，就不必每餐都食白飯，偶爾來點不一樣的，會較有新鮮感。

最後是湯水，「菜樹菇黑豆合桃湯」有齊黑豆與合桃，黑豆補腎養血；合桃補腎養腰，能潤腸通便，整個湯除對腎臟有益，亦有安神作用，對改善手腳冰冷皆有幫助。

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剪接：黃卓敏