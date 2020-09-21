【秋分三餸一湯】芋頭燜排骨+蓮藕餅+桂花糖山藥+潤燥雪耳湯水

秋分，是二十四節氣中的第16個節氣，在每年的西歷9月23日前後。秋分的白天和夜晚長度完全等分，亦可感受到晝短夜長，天氣日漸轉涼及乾燥，應著重潤燥補肺，多吃養陰食物及多滋潤皮膚。有見及此，今次的三餸一湯以護肺的白色食物為主。

秋分，比上一個節氣更能感受到秋天的到來，早晚的溫度比初秋更涼，加上天氣乾燥，容易出現咽喉乾、皮膚乾燥等問題。因而可選用滋陰、潤肺、養胃、生津等食物去預防秋燥，在中醫角度，肺氣代表顏色為白色，進食白色食物有助護肺，例如：銀耳、百合、杏仁、梨、蘋果等。除此之外，由於天氣乾燥及忽冷忽熱，容易使腸胃不適，故此宜少吃辛辣、鹵水等溫燥食物。

中醫認為能養肺的食物多為白色。（視覺中國）

以下的三餸一湯中，選擇了不少滋潤養陰的食品，如竹蔗、蓮藕、玉竹、山藥等，為身體進補的同時，也避免因秋天天氣變化而影響身體的抵抗力。

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