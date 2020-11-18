【蝦食譜】椒鹽瀨尿蝦鮮香脆爽舐舐脷　處理瀨尿蝦只需3步驟！

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椒鹽瀨尿蝦，是一道富有香港特色的料理，在香港避風塘中是一道著名的海鮮菜式。椒鹽跟「避風塘」菜式雖然賣相有點相似，但味道截然不同，油炸的瀨尿蝦沾上炒香的椒鹽，重鹹香辣，令人吃得津津有味。

說起瀨尿蝦，腦中聯想到的一定是椒鹽瀨尿蝦！基本上是筆者去大牌檔必點菜式之一，每次都會連蒜蓉吃光。椒鹽瀨尿蝦所準備的材料及煮法簡單，本以為最複雜的會是處理瀨尿蝦，殊不知處理的步驟比蝦更為簡單！而且也不用放尿、也不用挑腸，只需3步便可處理好一隻瀨尿蝦，更有一個小貼士防止油炸時蜷曲！

椒鹽瀨尿蝦食譜

按圖看處理瀨尿蝦3步驟：

瀨尿蝦有冇膏要睇邊度？

今次筆者購買的是青瀨尿蝦，可惜每一隻也沒有膏。如想知隻瀨尿蝦有沒有膏，可以看看蝦尾有沒有一條橙紅色線，有的話代表有膏。另外，購買時魚販會問要「生的」還是「死的」，所謂「生的」當然是活生生仍會跳動；而「死的」則是魚販已經把瀨尿蝦雪暈，回家可以直接烹煮，免卻這個步驟。

椒鹽瀨尿食譜

健康小貼士：

蝦含蛋白質、維他命A、B群、鈣等營養，蝦殼中亦含甲殼素，能有助預防骨質疏鬆症。 除此之外蝦還含有豐富的胡蘿蔔素和人體必需的8種氨基酸。不過蝦容易引起過敏，對海鮮敏感人士要留意。蒜蓉，炸過後營養會流失，但對於預防癌症、心血管疾病，抗氧化及延緩衰老等仍有一定功效。

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攝錄：陳嘉杰、楊帆
剪接：蕭文學

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