養生飲食｜高麗參補氣抗氧化增強免疫力　百草之王天參等級最高！

自古被稱為「百草之王」的人參作為進補食材已有幾千年的歷史，傳統認為高麗參有各種防癌和抗癌、增強免疫力、抗氧化、補元氣等功效，因而價格昂貴，不過很少人知道高麗人參貴的原因在於有等級之分，以下整理高麗人參的5個等級，以及購買時該如何區分。

高麗參依照大小和質量，分為五個等級「天參」、「地參」、「良參」、「切參」和「尾參」，主要以外觀來歸類，須先乾燥根部並除去雜散的根鬚後才能進行篩選，依照完整度以及粗幼之分。分級和選擇則受到嚴格控管，在一些企業裡面被認為是商業秘密。

▼高麗人參的5個等級（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 10 + 10 + 10

1. 天參

等級最高的人參被稱為天參，約只有0.5%的6年根人參才能符合標準。外型上面，主根長，且有兩個明顯的支根，就像一個身長腳短的人形，外皮要細滑，不能有白點或小孔洞。陳年、根支數保存狀況良好的天參價格可以非常昂貴高達數萬。以最頂級的10支/600g為例價格約港幣27000元-76000元。

2. 地參

人參的第二等級是地參，數量比天參多差不多4倍，人形的外型要明顯，但身體的長度則比天參較短，並且只有一支明顯的支根，外皮與肉質也都比天參略有瑕疵，價格方面10支/600g約為港幣10000元-27000元。

3. 良參

佔總數的10%，第三級的良參各方面就再更次等了，除了一個較明顯的主根之外，支根不明顯，且外皮的質地粗糙又薄。不過比起天參與地參，良參反而是最適合送禮的人參，等級不差用作贈禮除了體面，價格部分也很適當，10支/600g約港幣10000元-16000元。

4. 切參

第四個等級是切參，除了狀況不及前三個等級的人參會被歸類外，有時候前三個等級的人參，也可能在運送或加工發生斷裂或破損的事故，在這種狀況之下，便會再進行加工、切片，最終裝盒而成的便是切參，由於已經不是整支人參，價格約港幣1700-3800元不等。

5. 尾參

最後一個等級是尾參，是人參在被蒸熟、曬乾之前切除的支部所組成，主要用途為製作高麗參周邊其他的產品，像是磨成粉、製成茶包、膠囊、飲品等。這些參腳依粗細還能分為「天大尾」、「天中尾」、「天細尾」三個等級，是提神解勞的好藥方。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：一次了解高麗人參的5個等級】