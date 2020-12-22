【素食食譜】免焗甜品花生醬純素芝士蛋糕　配朱古力香濃絲滑易做

「芝士」蛋糕沒有芝士，是純素芝士蛋糕幽默的地方。絲滑的口感，或比真芝士蛋糕更細滑，故起名為「芝士」蛋糕。追求純素飲食的人士經常會做這類型的蛋糕，它主要以生腰果（非烤焗）來製作，百變的口味，可以是原味、Oreo及花生醬。若果要演繹濃厚美國風的芝士蛋糕，花生醬加朱古力，此組合魅力四射，相信喜歡兩者的朋友，定會為之着迷。

花生醬純素芝士蛋糕，以生腰果（非烤焗）來製作。

只需要冷凍便成型的純素芝士蛋糕，做法的確十分顯淺，不用研究焗爐及氣炸鍋的溫度，也方便了沒有烤焗設備的朋友。只要將食材用攪拌機打勻至順滑，然後倒入蛋糕模，冷凍3至4小時以上，期間可忙碌其他事情，靜待蛋糕冷凍至凝固後，取出降溫，脫模完成。此食譜的蛋糕尺寸直徑有4吋半，請記得要冷凍（Freeze/Chill），而非冷藏（Refrigerate），如果放雪櫃下格冷藏，即使雪足2天也不會凝固成型。經冷凍後凝固了，才放回雪櫃下格冷藏就可以，蛋糕不會溶化，可以保存到3天（提議）。

此蛋糕尺寸直徑有4吋半，記得要用冷凍（Freeze/Chill）凝固，

如果較心急食用，可以用coconut whipping cream代替，成分內有增稠劑（瓜爾豆膠guar gum）及椰子油，冷藏凝固的速度更快，製成品的口感相比用普通椰漿更挺實。Coconut whipping cream是方便不吃奶類的人士而衍生的產品，冷藏後可拂打成忌廉，配甜品及凍飲，但難買到，在專買素食材的店家才較常見。

Coconut whipping cream冷藏後可拂打成忌廉，配甜品及凍飲，也可做純素芝士蛋糕的材料。（尹嘉蔚攝）

另外，芝士蛋糕底部用純素者可吃的茶餅製作，購買時留意產品介紹，標明Suitable for vegans。

芝士蛋糕底部用的茶餅，Suitable for vegans純素者可吃。（尹嘉蔚攝）

花生醬純素芝士蛋糕食譜

攝影、攝錄：陳嘉杰、楊帆

剪接：呂志豪

健康小貼士︰

腰果蘊藏的脂肪屬不飽和脂肪，比忌廉芝士含高飽和脂肪，對健康更有利。據衛生防護中心資料，不飽和脂肪有助降低壞膽固醇水平，保持血管暢通及及改善免疫系統功能。但無論是不飽和脂肪或是飽和脂肪，所含的熱量相等，多吃會使人發胖，營養師建議每天攝取脂肪所提供的熱量不應超過總熱量的30%； 而飽和脂肪應在10%以下。

腰果蘊藏的脂肪屬不飽和脂肪，但無論是不飽和脂肪或是飽和脂肪，所含的熱量相等，多吃會使人發胖。

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