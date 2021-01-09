消委會食油檢測｜46款含致癌物　9款不含塑化劑名單5安全食用貼士

食油是煮食時必會用到的材料，然而市面上食油品牌眾多，加上早前發生過的食油安全事故，大眾更關注食油的安全。消委會曾檢測市售常見的60款食油，發現42款檢出污染物氯丙二醇，46款檢出基因致癌物環氧丙醇。

花生油、芥花籽油、葵花籽油、橄欖油等等，都是為人熟悉的食油品種，坊間亦有不少報導關於每一款的食油營養，可以按自己需要選擇不同食油。儘管食油對身體健康帶有一定的益處，但據香港營養師協會一般成年人（以60公斤體重及每日應攝取約2000卡路里計算）每日應攝取不多於約2.5湯匙的烹調用油（約33.5克），當中從食物內含有的脂肪和烹調用油的攝取量應各佔一半。因此選擇優質的食油是非常重要。

據香港營養師協會一般成年每日應攝取不多於約2.5湯匙的烹調用油，當中從食物內含有的脂肪和烹調用油的攝取量應各佔一半。（余曉彤攝）

5款塑化劑含量超逾食安中心行動水平

消委會檢測市售常見的60款食油其塑化劑含量，有41款檢出鄰苯二甲酸酯類塑化劑，所檢測的牌子包括本地及國際品牌如獅球嘜、萬歲、日清及Bertolli等。檢測發現，5款食油塑化劑含量超逾食安中心行動水平（每公斤9毫克）最高4.2倍。若是以是次檢測出鄰苯二甲酸酯最高含量的樣本為計（Sunny Meadow 調和油），每公斤含7.8毫克DEHP。以一名60公斤體重人士長期每日進食超過0.4公斤才會超過限量，因此一般攝入量應該不會對身體健康造成影響。

長期攝入鄰苯二甲酸酯類塑化劑可影響實驗動物生殖系統的發展及發育。（VCG）

但仍需注意，消委會檢測報告中的研究指出鄰苯二甲酸酯類塑化劑是內分泌干擾物質，長期攝入可影響實驗動物生殖系統的發展及發育。

46款檢出基因致癌物環氧丙醇

環氧丙醇（glycidol）是一種污染物，它會和油脂內的脂肪酸發生反應形成酯類，其以縮水甘油酯的形式存在。研究指攝入縮水甘油酯後，它會在胃腸道內被大幅水解，釋出有毒的環氧丙醇，世界衛生組織癌症研究國際組織評為「很可能令人類患癌」的物質，長期過量食用可損腎功能和影響雄性生殖系統。

消委會抽查發現，市面上近65%的食油都含有基因致癌物環氧丙醇。（資料圖片／吳鍾坤攝）

若以是次檢測出最高樣本計算（御萬家濃香花生油），按歐洲食物安全局的建議，持續每日進食超過7克（約2茶匙）便超過其建議的每日最高容許攝取量。由於環氧丙醇屬於基因致癌物，即同時具基因毒性和致癌性物質，一般建議人們應盡量減低從食物內攝尿取基因致癌物。

10款相對安全食油

是次檢測報告中有10款食油未驗出或只含最微量塑化劑、致癌物及有害物，獲消委會總評分評為滿分（5/5），證明相對安全，當中有常見的品牌可安心食用。

按圖了解10款相對安全食油名單（由價格高至低排序，零售價為約數）︰

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精明用食油 消委會5大安全貼士

若要購買相對安全的食油，應多留意配料表的成分，以免購買了成分與產品名稱不符的食油。以調和油為例，是指兩種或以上的食油混合而成的產品。大多產品的配料表會標示所需的混合油，如芥花籽油及初榨橄欖油，排列位置愈前，代表該成分佔產品重量的比重較大。但消委會發現，產品名稱卻以「初榨橄欖油」為名稱開首，消費者有機會因名稱而購入與成分比重不符的產品。

若要購買相對安全的食油，應多留意配料表的成分，以免購買了成分與產品名稱不符的食油。（余曉彤攝）

按圖看消委會5大用食油安全貼士：

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請按下圖了解19款安全豉油名單︰

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請按下圖了解2020年8款安全牛奶名單︰