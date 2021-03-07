【健康湯水食譜】合桃栗子瘦肉湯補腎健脾　多做1步辟合桃澀味

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-03-07 20:00

這幾天天氣非常潮濕，真讓人受不了，見到曾經有人推薦煲合桃栗子瘦肉湯解春困，於是便煲看看，並諮詢了中醫的意見，她則指出這個湯能補益脾胃、補肺益腎，而且性質平和，基本上不止春天，是四季也可飲用。 攝影：鄧穎琪

煲湯前要先處理合桃，有人會浸泡再沖洗，但筆者習慣多做一步，就是洗完再氽水，即是將它連水煮數分鐘，目的為辟走苦澀味。此外，氽水時你會很明顯見到鍋中有啡色浮沫，這些是污物，也可透過氽水一併去走。

有人會不氽水，只直接浸泡合桃便用，其實並無不可，只是筆者習慣做多步而已。

其實合桃除了以補腦見稱外，對健康亦很多益處，請看下圖了解合桃的營養價值：

【合桃營養】護腦防心臟病6大好處 防乳癌增性能力食幾多粒啱？

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至於栗子，由於買已剝殼的栗子肉，所以也沒有甚麼工夫要做。除了這兩樣主要材料，還有瘦肉、淮山、南棗等，註冊中醫師邱穎琳就說，若素食人士也想煲這個湯補身的話，可不加瘦肉，以猴頭菇代替，其功效為健脾養胃。

這個湯的主要功效是補益脾胃、補肺益腎，由於湯料性質平和，因此一般人都適合飲用，而且四季合宜，不過7、8月天氣太熱時則不太適宜。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

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