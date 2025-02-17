芥菜營養｜被選為最難吃青菜！芥菜6功效保肝護眼1食法增癌病風險

曾在台灣PTT引發熱議「最難吃的綠色蔬菜」，結果被最多網友點名的你猜是什麼菜？擊敗芫荽，榮登「最誇張難吃的青菜」就是「芥菜」。不過中醫指出，芥菜是營養價值很高的蔬菜，可以開胃助消化，還能護眼養肝。



芥菜是椰菜花的親戚？

台灣中醫師羅珮琳表示，芥菜是花椰菜的近親，除了葉、莖、根、苔、種子皆可食用，經過不同的加工作法，還能變身成雪裡紅、酸菜、福菜、梅乾菜、榨菜等多樣化的加工產品。

芥菜5大功效（按圖看清👇👇👇）

+ 3

相關文章：芥菜營養｜長年菜寓長壽護腸胃助抗癌5功效 1招去苦但專家不建議

羅珮琳指出，在沒有雪櫃的年代，為了讓芥菜能長久存放，發展出鹽醃、保存、乾曬等加工技術，製作成各式各樣的芥菜加工品。芥菜經過醃製後有一種特殊鮮香味以及微酸的口感，能夠開胃、助消化，高膳食纖維還能促進胃、腸消化功能，幫助排便。

中醫看芥菜：有開胃消食功效

《本草綱目》記載芥菜有「通肺開胃，利氣豁痰」的功效，羅珮琳解釋，芥菜中的辛辣成分可刺激胃黏膜，促進胃酸分泌、增強食慾、幫助消化。豐富的膳食纖維可促進腸胃蠕動，幫助消化和排便，有效預防便秘。芥菜還是很好的益生元，可增強腸道有益菌的活性，改善消化系統健康。此外，芥菜含有大量的水分和鉀，可幫助維持人體電解質平衡；芥子油則具有抗菌和抗炎作用，可緩解腹瀉和腸炎等消化系統疾病。

相關文章：【入廚貼士】10種蔬菜水果正確保存方法 洋蔥、薯仔不能一起放？👇👇👇

+ 6

芥菜苦味源自防禦病蟲害物質

許多人不喜歡吃芥菜是因為它特有的苦味及辛辣風味，這是來自於「芥子油苷」。羅珮琳說明，苦苦辣辣的口味除了人類不喜歡，昆蟲當然也不喜歡，因此「芥子油苷」是幫助芥菜防禦病蟲害的天然防護物質；而「芥子油苷」分解產生的有機化合物「異硫氰酸鹽」更有保護神經系統的作用。

芥菜助護眼、提升免疫力

中醫有「色青入肝」、「肝開竅於目」的說法，羅珮琳指出，這意味著綠色食物能保肝護眼。芥菜富含維他命A、β-胡蘿蔔素、新黃質、紫黃質、葉黃素等，可吸收可見光中的藍光，降低自由基對眼睛的傷害，增進視力、提高視覺敏感度。建議芥菜與肉類或海鮮一起烹煮，因維他命A屬脂溶性，油脂可帶出其效用，除了讓風味更好入口，還能提升免疫力、保護眼睛。

相關文章：蔬菜｜番薯葉膳食纖維高椰菜3倍！7款燙青菜熱量纖維鉀含量大公開👇👇👇

+ 3

維他命A不足會乾眼！每日100克補眼又養肝

羅珮琳說，維他命A攝取不足可能會有眼睛乾、腫、癢的症狀。世界衛生組織建議一天要攝取超過400克的蔬果類，其中須包含1/3的黃綠色蔬菜，也就是每天要吃133克；只要吃到100克的芥菜，就能攝取到近8成每日的維他命A建議攝取量。趁著芥菜盛產的季節，不妨多吃芥菜護眼養肝。

醃製芥菜不宜多吃

不過羅珮琳也提醒，中醫書籍記載「鮮芥菜辛辣，鹽制後可作炒菜，多食目糊。」吃加工後的芥菜，對眼睛是沒有助益的。芥菜醃製加工過程中會產生亞硝酸鹽，進入人體容易形成亞硝酸胺，進而誘發癌細胞病變，因此不建議吃太多醃漬食物。醃製過的芥菜鈉含量也大增，腎功能不佳以及高血壓的病患應酌量食用。

延伸閲讀：

吃青花苗幫肝臟解毒、抗癌！青花椰苗抗氧化力是花椰菜20倍以上 1吃法吸收好

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

