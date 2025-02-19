護肝飲食｜肝功能差醫教吃1種菜發炎指數跌一半！多做1步改善三高

肝功能不好怎麼辦？醫師分享，最近收治一名患者因為疲累、睡不好導致肝功能變差，最後靠著這樣做，約1個半月後，肝發炎指數從98U/L進步到55U/L，連膽固醇、三酸甘油酯、血糖、胰島素都改善。



每天吃西蘭花芽苗＋睡飽7小時改善肝功能

台灣初日診所減重專科暨家醫科醫師李思賢表示，患者求診時抽血檢驗肝功能S-GPT為98U/L，可能是最近比較累、睡眠品質不好影響，在確認病人沒有急性病症和肝病毒感染後，請患者連續吃3～4周西蘭花芽苗，一天大約25g到50g，並盡量維持每日7小時以上睡眠，再請患者回診追蹤肝功能。

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李思賢說，本來希望患者將芽苗打成汁再喝，因為打成汁後的蘿蔔硫素形成率可以提高，但是患者表示他都直接吃，結果大約一個半月後，患者的抽血結果發現，除了肝指數GPT從98U/L降到55U/L，膽固醇、三酸甘油脂、血糖、空腹胰島素和尿酸都有所改善！

蘿蔔硫素能抗氧化

李思賢解釋，蘿蔔硫素能夠和keap1蛋白結合，加快啟動體內最強大的抗氧化Nrf2循環，而西蘭花芽苗是生活中能夠輕易取得富含蘿蔔硫素中濃度最高的食材。

傷肝飲食（按圖👇👇👇）

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修復肝臟最重要是少吃精緻碳水化合物、戒酒

李思賢坦言，相較靠芽苗修復肝臟，更重要的是從源頭減少傷害，也就是少吃精製碳水化合物、戒酒。「如果肝臟沒有受損，就不需要特別修復」。當然，食物只能作為輔助，每個人體質不同，反應也會有所差異，如果有疾病相關問題，仍然應諮詢醫師，確保適合自己的治療方式。

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