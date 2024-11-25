抗癌飲食｜多吃西蘭花能抗癌？醫揭真相恐損健康 每日必吃6類食物

許多人常在網路或親友間聽到吃某些食物能抗癌的說法，但事實上，單靠攝取特定食物並無法完全避免罹癌。西蘭花能抗癌嗎？食補能預防癌症？醫師提供正確的飲食觀念。



均衡飲食遠勝偏食

網路上充斥著各種對抗癌症的飲食秘訣，讓許多民眾對於「吃某些食物能抗癌」的說法深信不疑。台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅舉例，西蘭花雖然被認為具有抗癌功效，但並不代表只要天天吃西蘭花就不會得到癌症。他強調，所有食物的攝取應該講求均衡，而非偏頗於某些食物。

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中西醫藥與食物關係密切

陳榮堅說明，在中醫的概念中，「醫食同源」意指許多中藥材都源自食物，經過長期發現其療效後，逐漸發展出中醫藥體系。而西醫的抗生素也是從微生物中提煉或透過生化機轉衍生而來。因此，攝取食物時應注重優質來源和均衡的營養素。

過度偏食某些食物，而忽略其他營養攝取，容易導致體內環境失衡。即使沒有罹患原本想預防的疾病，卻可能引發其他健康問題。建議大眾不要一味迷信吃某些食物就能治療特定疾病或完全遠離癌症。

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飲食均衡攝取是維持健康的重點

陳榮堅呼籲，對於具保健功效的食物，應適度納入飲食，但切記不要只吃單一食材，忽略其他營養來源。長期偏食累積下來，反而會產生更多身體問題。均衡攝取各種食物，才是維持健康的不二法門。

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要怎麼吃才健康？均衡飲食的關鍵在於攝取的全面性和多樣性。台灣衛福部建議，每日確保攝取充足的蔬菜、水果、全穀、豆類、堅果種子及乳品，以滿足人體所需的熱量和約40種必需營養素。尤其是蔬菜和水果的攝取，其中至少1/3應為深色品種，包括深綠色、黃橙紅色蔬果，這對於滿足均衡營養需求及降低慢性疾病風險極為重要。

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