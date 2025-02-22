朱古力營養｜抗發炎防失智可可6好處　營養師揭僅1種朱古力有效！

吃朱古力的時候，大家或許會想到它能讓人心情愉悅的效果，但你知道可可其實擁有更多健康好處嗎？



台灣營養師高敏敏在Facebook分享可可的六大好處，從抗發炎到促進腦部健康，成為身體的全方位守護者。然而，她也提醒，市面上的朱古力大多含有大量的糖分與油脂，只有選擇70%以上高純度的朱古力，才能真正發揮健康功效，避免帶來過多負擔。

可可的6大好處（按圖👇👇👇）

+ 6

1. 抗發炎

可可富含多酚（如黃酮醇），這些天然成分具有強大的抗發炎作用，能抑制促發炎分子的生成，從而減少慢性病的風險。

2. 促進腦部健康

可可中的黃酮類化合物能增強腦部血流量，有助於記憶力和專注力的提升，同時還能降低阿茲海默症的風險。簡單來說，可可能減少大腦「生鏽」，保持思維敏捷。

相關文章：補腦飲食｜遲鈍冇記性精神難集中？補腦6大營養素早餐必吃蛋白質👇👇👇

+ 12

3. 保護腸胃

可可中的膳食纖維和抗氧化成分能促進益生菌的生長，幫助腸道菌群的平衡，還能修復腸胃黏膜，對腸胃健康有正面影響。

4. 保護心血管

可可中的黃酮類化合物還能改善血管內皮功能，降低壞膽固醇（LDL）並提高好膽固醇（HDL），減少血栓風險。換句話說，可可是心臟的守護者。

5. 改善貧血

如果常感到疲倦或有缺鐵性貧血的問題，可可是一個不錯的選擇。可可富含鐵，是促進血紅素生成的關鍵營養素，且其抗氧化成分能增強鐵的吸收率，幫助提高能量，改善貧血狀況。

相關文章：食物陷阱｜黑朱古力護心抗氧化降膽固醇 免頭痛胃灼熱5類人忌吃👇👇👇

+ 5

6. 紓緩情緒

可可含有苯乙胺（PEA）和色氨酸，這些成分能促進大腦釋放快樂荷爾蒙（如血清素和多巴胺），有助於紓緩壓力，改善情緒。當心情不佳時，來一杯可可飲，或許能讓你感到放鬆和愉快。

不過，高敏敏也提醒，市售朱古力通常含有大量的糖和油脂，因此選擇純度較高的黑朱古力（70%以上）才能發揮其健康效益，並避免過多加工成分帶來的負擔。適量攝取，享受朱古力帶來的健康好處，並讓它成為日常飲食的一部分吧！

延伸閱讀：

基隆百年老店連珍授權冰棒驚見「整隻蟑螂」 業者致歉下架

「甜點胃」是真的！誘惑難擋全因大腦作怪：看到菜單就生效

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

