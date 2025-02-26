防流感飲食｜營養師5飲食建議抗流感促痊癒　吃蒸蛋飲黑朱古力奶

台灣流感疫情仍處高峰，據台灣疾病管制署統計，上周類流感門急診就診約14萬8千餘人次，患者常見症狀包括發燒、咳嗽、肌肉痠痛、流鼻水等等。



營養師劉怡里特別提供5大黃金飲食建議，民眾在染病期間這樣吃才好的快。

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想要擊退流感！靠飲食提高免疫力

關於流感期間5大黃金飲食建議，劉怡里透過Facebook粉專分享以下5大飲食方法：

1. 多補充水分每天2000至3000c.c.：

飲水上建議小口小口喝水，定時補充比一下子喝大量來得好吸收，除了開水，也可以選擇無糖花草茶、淡茶、豆漿、牛奶或是適量的湯品都可以補充。

2. 高營養密度或是軟質食物：

當有喉嚨疼痛時或是食慾下降，避免熱量不夠影響康復病程，建議可以先從軟質好吸收的蛋白質食物，增加體內抗體，例如蒸蛋、蛋花湯、魚湯、蛤蠣湯、滷豆腐、豆花、牛油果牛奶等。如果真的吃不下，也可以採用饅頭沾豆漿、冰涼乳酪加堅果粉、地瓜泥加牛奶，將食物泡軟，溫度放涼再入口。

3. 電解質要充足：

流感會造成發燒、冒汗或是胃口下降，如果真的吃不下，運動飲料中的糖份與電解質可以適當補充，也可以選擇。另外也可以搭配蔬果汁加蛋白粉、堅果飲加香蕉、全脂牛奶加黑朱古力。

吃這些預防6種問題（按圖看清👇👇👇）

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4. 餐點中加辛香料：

可以將薑末、薑黃、青蔥、大蒜入菜，裡面的有機硫化物，蒜素、艾喬恩等植化素可以抑制細菌、病毒、黴菌等，也能選擇:大蒜雞湯、薑汁紅茶、青蔥蛋粥、薑黃蜂蜜檸檬茶。

5. 補充足夠的鋅：

鋅可以幫助體內免疫調節，傷口癒合，也是細胞、酵素正常作用的重要元素，而且鋅缺乏也會使食慾下降，所以可以補充海鮮湯、牛肉湯、煎蛋、烤魚、蘆筍、菠菜等，也可以搭配維他命C高的食物來幫助鋅的吸收，例如柑橘、番石榴、車厘茄等。

吃這些預防6種問題（按圖看清👇👇👇）

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預防流感飲食關鍵 掌握「5多2少」原則

針對預防流感上，劉怡里也提出飲食「5多2少」原則，「5多」包含優質蛋白質、膳食纖維、維他命A與C、Omega-3脂肪酸、富含多醣體食物；「2少」則是減少飲酒及攝取加工肉類，讓民眾可以透過吃來增加免疫力，降低染病機率。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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