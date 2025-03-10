梨營養｜止咳化痰增免疫力5功效　營養師教2食法效果更強哮喘都啱

甜甜的梨子對身體有什麼功效好處呢？台灣營養師王證瑋推薦，營養豐富的梨子是天然保健食品，可以生津、止咳，還能增強免疫力、降低發炎、幫身體排毒等。



王證瑋指出，梨子是一種營養豐富的水果，不僅口感清甜、多汁，還具有潤喉、生津、止咳等功效。對於經常喉嚨乾燥、咳嗽、感冒的人來說，梨子可以成為天然保健品。

梨子功效（按圖看清👇👇👇）

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梨子功效緩喉嚨乾燥、增強免疫力、降發炎

王證瑋分析，從梨子的營養成分來看，梨子對人體的好處可真是不少，尤其是對於呼吸道健康的影響特別多，以下是詳細說明：

1. 潤喉生津、緩解喉嚨乾燥

梨子富含水分，能有效滋潤咽喉、緩解乾燥感。對於經常說話的職業，如教師、客服人員，或是長時間待在冷氣房內的人來說，吃梨能夠幫助維持喉嚨的濕潤度，減少因乾燥而引起的不適。

2. 止咳化痰、紓緩呼吸道不適

梨子的類黃酮和有機酸能夠幫助化痰，使黏稠的痰液更容易排出。對於因感冒或過敏引起的咳嗽，吃梨可以減少喉嚨刺激感，讓咳嗽不再頻繁。

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3. 增強免疫力、加速感冒痊癒

王證瑋說明，維他命C與槲皮素等抗氧化物質有助於提升身體的防禦能力，加速感冒恢復。此外，梨子還具有輕微的退燒效果，適合在感冒發燒時食用。

4. 降低發炎反應

梨子中的抗氧化成分可以減少發炎反應，喉嚨紅腫或疼痛的人可以吃梨子紓緩不適，減少炎症持續時間。

5. 幫身體排毒、促進新陳代謝

膳食纖維能幫助腸道蠕動，促進體內毒素排出，讓身體保持健康內環境，減少因感冒引起的腸胃不適或食慾下降。

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梨子最推薦生吃

王證瑋建議，想要獲得梨子最佳效果，最天然的方式首推生食梨子，尤其適合喉嚨乾燥、輕微咳嗽者，除了直接食用外，也可將梨子切片泡水飲用，有助於補充水分並滋潤喉嚨。

水梨燉冰糖、川貝燉梨食譜、好處

另外也可燉煮梨子，做成水梨燉冰糖、川貝燉梨，王證瑋補充，首先將梨子切塊，加入冰糖、川貝、枸杞等一起燉煮，可以增強潤肺止咳的效果，特別適合秋冬季節食用，或是長期咳嗽、痰多者。

另外也可以將梨子榨成新鮮梨汁飲用，不但容易吸收，還能幫助緩解喉嚨腫痛、吞嚥困難，特別適合兒童或老人。王證瑋補充，梨子也可配合其他中藥材，如百合、杏仁、枇杷葉等，將梨子與百合、枇杷葉、杏仁等中藥材一起熬煮，能增強止咳化痰的效果，對哮喘或過敏性咳嗽的人特別有幫助。

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