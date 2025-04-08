燈籠果營養｜比蘋果維他命A高60倍 鐵質多12倍！功效食法挑選貼士

你吃過「燈籠果」嗎？不少60歲以上的人士看到圖片，紛紛表示小時候曾摘過野果來吃。



不過，專家指出，早年台灣野生的是苦蘵，帶有苦味；時下熱賣的燈籠果則是酸漿，而且是自日本引進，顆粒大、甜度高的品種，風味與營養價值不一樣的啦！

燈籠果營養（點擊下圖看清！👇👇👇）

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最近上市場或超市，幸運的話可以見到一種外形像燈籠的水果，若買回家將外殼（花萼）剝開，會得到色澤橙黃，長得像番茄的果實，這就是「燈籠果」。台灣農業部台南場楊宏瑛場長說明，「燈籠果」又稱為「黃金莓」，是茄科酸漿屬的草本植物，酸漿廣泛分布在溫帶和亞熱帶地區，目前消費市場主流是果實金黃色的秘魯酸漿（Physalis peruviana；Cape Gooseberry）。

現今「燈籠果」、「黃金莓」是酸漿 過去鄉下「炮仔草」是苦蘵

台灣嘉義縣布袋是目前台灣栽種「燈籠果」最主要的地區，屏東、彰化也有部分農園栽種。台灣第一屆百大青農之一的蔡吉隆表示，過去台灣鄉間田野間也曾看過，俗稱「炮仔草」的苦蘵，是縮小版的小果酸漿，也有「燈籠草」或「燈籠果」之稱，味道苦苦的，可能是早年引進後不被市場接受而成為野果；目前市場上的「燈籠果」，則是由日本引進的品種。

台灣台南農改場作物改良課助理研究員劉依昌表示，苦蘵和小果酸漿都是酸漿屬，但不同種。苦蘵果實顆粒較小，常作為民間的青草茶材料；目前市面上販售的「燈籠果」或「黃金莓」是小果酸漿，成熟後的黃色果實可食用，但未成熟的綠色生果有微毒，不能吃。

劉依昌說明，引自日本的酸漿品種，比台灣過去常見的品種還大顆，重量在14至17公克間；糖度高達14度，風味佳，推出後頗受好評，成為地方特色農產品。

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燈籠果比蘋果：維他命A達60倍、維他命C有7倍

劉依昌進一步表示，「燈籠果」小果酸漿營養豐富，它的營養與機能保健價值向來是國際上研究的重點。

每100克酸漿果所含的營養成分：

- 鉀：292.6毫克→蘋果的2.6倍

- 鐵：1.24毫克→蘋果的12.4倍

- 維他命A：720國際單位→蘋果的60倍

- 維他命B1：0.1毫克→蘋果的5倍

- 維他命B2：0.17毫克→蘋果的17倍

- 維他命B3：0.8毫克→蘋果的16倍

- 維他命C：20毫克→蘋果的6.9倍



根據台灣國健署「國人膳食營養素參考攝取量」，只要吃6至8粒就可滿足維他命A、C及B3的每日攝取量。此外，酸漿還含有像是多酚類及類胡蘿蔔素等多種營養素，因此從古以來一直被視為民俗藥草的一種，也是國際醫學研究重點之一。

滋味融合番茄、鳳梨和芒果 酸酸甜甜口感豐富

台灣泌尿科醫師呂謹亨也曾分享與燈籠果的偶遇。他說，燈籠果是茄科家族，與番茄、薯仔是遠房親戚，外殼如同紙質，輕輕撕開後，裡面包裹著像小太陽般金黃色的果實；滋味則介於番茄、鳳梨和芒果之間，酸酸甜甜的，帶點熱帶水果清香，吃起來口感層次豐富。

呂謹亨也說，燈籠果雖然小小一顆，營養卻滿分！一小把燈籠果的維他命C含量，竟然可媲美橙，維他命C是抗氧化、提升免疫力的重要物質；β-胡蘿蔔素能轉化為維他命A，是護眼的要角，對視力和皮膚黏膜也有幫助；多酚類、抗氧化劑有助於對抗氧化自由基；膳食纖維則幫助腸胃蠕動，讓消化系統順暢無比。

吃番茄6大好處（按圖👇👇👇）

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「燈籠果」吃法、挑選原則、食用限制

蔡吉隆則表示，「燈籠果」小果酸漿的用途與番茄相似，鮮果可直接食用，也可製成沙律、甜點、果醬、果凍等，不少高級餐廳則運用它的酸味來為料理進行調味。

台南農改場表示，選購燈籠果時，應挑選果實顏色金黃，外型飽滿勻稱，外層萼片乾燥、無發霉尤佳。另外，呂謹亨也提醒，「燈籠果」的鉀含量相當高，腎功能不好的患者不能吃太多。

「燈籠果」哪裡買？問問超市也許有

「燈籠果」一般從入春開始收成，主要產期多在夏季，最近已有產品上市，在超市通常一上架就被搶購一空。蔡吉隆說，「燈籠果」除了富含多種營養素，也含豐富的植物固醇，包括種子的膳食纖維全果可食，不少消費者買來給體質虛弱的家人補充營養。目前各大農產電商、市集已可看到「燈籠果」上市。

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