番薯營養｜控制血糖好過白飯！養顏防肌膚老化番薯3大神奇功效

紅薯，又稱番薯、地瓜、甜薯或甘藷，屬於旋花科甘藷屬的多年生雙子葉植物。它的莖細長，蔓生於地面，外皮常見紅色或白色，而內部的果肉則以黃、白、紫色為主。



由於紅薯對病蟲害的抵抗力強，對土壤要求低，因此相當容易栽培。在台灣，目前已經培育出多達16種不同品種，涵蓋黃、紅、紫三種色系。

挑選番薯時應掌握4賞味指南（按圖👇👇👇）

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紅薯的營養價值

根據台灣衛生福利部食品藥物管理署的資料，每100公克的紅薯含有：

- 熱量92大卡

- 膳食纖維 1.1 克

- 葉酸與維他命C 9.1微克

- 鉀579毫克

- 鎂12毫克

- 碳水化合物19.6克



紅薯的營養密度高，熱量卻相對較低，因此成為許多健康飲食計劃中的理想選擇。

食用紅薯的健康益處

1. 穩定血糖

紅薯的升糖指數較低，能夠減緩血糖上升速度，相較於白米飯，更容易控制血糖。但仍須適量食用，避免攝取過多導致反效果。

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2. 養顏美容

富含維他命A、維他命C及β-胡蘿蔔素，能有效對抗自由基，減少肌膚老化，使膚質更健康。

3. 控制體重

紅薯中的鉀有助於排除體內多餘的鈉，預防水腫；膳食纖維則能促進腸道蠕動，幫助排便，減少糖類轉換成脂肪的機會，對體重管理相當有幫助。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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