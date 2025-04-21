紅石榴營養｜抗氧化=紅酒3倍！減患癌風險20%以上6種癌症效果明顯

最新研究顯示，紅石榴對於預防多種癌症具有顯著效果。經常攝取紅石榴能有效抗發炎、抗腫瘤，降低癌症發生率20%以上，且對預防前列腺癌等6種癌症具有明顯成效。



專家建議，紅石榴與多種蔬菜一起攝取，更能降低癌症發病風險。

紅石榴的3大功效（按圖看清👇👇👇）

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研究指紅石榴預防肺癌、大腸癌、乳癌

國際學術期刊《食品科學與營養》（FoodScience&Nutrition）最近刊出的一項研究，紅石榴的果汁、種子和萃取物具有抗腫瘤、抗發炎的特性，可降低癌症發生率。此外，紅石榴還被證實對6種癌症具有預防效果。

- 前列腺癌

- 膀胱癌

- 乳癌

- 皮膚癌

- 肺癌

- 大腸癌



透過動物實驗發現，紅石榴中的多酚能有效抑制癌細胞生長，而異黃酮和單寧成分則能調節慢性發炎，防止腫瘤形成。研究還指出，紅石榴能降低癌細胞毒性，抑制其增殖，還能透過改變多個細胞訊息傳遞路徑，從而發揮抗腫瘤、抗發炎，及減少癌細胞的生長擴散。

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研究：紅石榴降低癌症發生 預計年減20萬人癌症死亡

紅石榴的食用方式相當多，研究團隊表示，若將紅石榴與各種蔬菜一同攝取，還能進一步降低癌症發生的風險，預計每年可減少約20萬名與癌症相關的死亡人數。

富含植物性雌激素 能緩解女性更年期症狀

更令人驚喜的是，紅石榴不僅能防癌抗癌，由於它富含植物性雌激素，能緩解女性更年期症狀，且有助於增強免疫、延緩衰老、改善皮膚健康，及促進心血管健康等多項好處。

紅石榴抗氧化力是綠茶和紅酒的3倍

台灣台北市立聯合醫院忠孝院區營養科主任洪若樸指出，紅石榴的天然色素來自於紅石榴素，是一種植化素。紅石榴所含的植化素還包括花青素和類黃酮，可中和自由基抗衰老，根據文獻，紅石榴抗氧化效果是綠茶和紅酒的3倍之高。

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維他命C含量是蘋果的1至2倍

洪若樸指出，紅石榴果實所含的營養素相當多元，包括：

- 植化素：鞣花酸、多酚、花青素、類黃酮等

- 維他命：C、K、E、B2、葉酸、泛酸等

- 有機酸：蘋果酸、檸檬酸等

- 礦物質：鉀、鐵等



洪若樸說，紅石榴的維他命C含量尤其高，是蘋果的1至2倍，脂肪、蛋白質含量較少。石榴皮、花和根則含有生物鹼、鞣質、糖類等，有收斂作用和抗菌特性。

超高營養喝法：將種籽一同打碎飲用

專家指出，紅石榴的食用方法相當多元，無論是直接食用果肉，或榨汁加入沙律、飲品等料理，都可獲取豐富營養素。專家也建議，若將種籽一同打碎飲用，還能攝取到更高的營養價值。

不過，研究人員也提醒，有研究指出，紅石榴中的植物性雌激素可能會影響女性子宮肌瘤或卵巢囊腫的生長，且紅石榴可能與某些高血壓藥物產生相互作用。因此，對於正在服藥、有疑慮的患者，應諮詢專業人士後再行攝取。

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紅石榴果肉怎麼剝？原來用敲的較輕鬆

台灣營養師林世航表示，紅石榴在台灣較少栽種，主要是仰賴進口。吃紅石榴的時候，許多人會將它切開後，用湯匙慢慢挖，或一顆一顆剝下來。他分享，其實紅石榴熟了以後很容易從果皮脫落，只要先從頭部切開一小塊，再依內部果肉方向切開，接著用湯匙在外面的果皮上敲一下，就能輕鬆讓紅石榴果肉一顆一顆脫落，既方便又省時。

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