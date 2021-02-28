藍莓營養｜北美藍寶石啱減肥食　兼備6大益處改善視力、預防衰老

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-02-28 17:02

具有「北美藍寶石」稱號的藍莓，不僅好吃還含有相當高的營養價值。而且也很適合減肥者食用，因為它熱量低、升糖指數（GI值）也很低還含有豐富膳食纖維。除了這些好處，藍莓還有許多對身體有益的功效，以下就來介紹藍莓的六個好處。

▼藍莓的六種好處（點擊下圖看清！👇👇👇）

一、預防衰老

人體的衰老簡而言之就是細胞老化，而細胞老化其根源正是由於DNA損傷。在人的細胞中，一般的代謝活動、環境因素都會造成DNA的損傷。而大量的DNA損傷，會使DNA修復的速度下降，加速老化。有多項研究表示，藍莓、藍莓汁可以幫助減少DNA的損傷，因為藍莓的抗氧化劑含量高，可以中和一些破壞DNA的自由基。

二、保護心血管

氧化損傷不僅限於細胞及DNA。當壞膽固醇（低密度脂蛋白膽固醇）被氧化，壞膽固醇會慢慢地聚積在血管壁上，進而導致心血管疾病發生。而藍莓中的抗氧化劑，可以透過防止壞膽固醇被氧化，減少心血管疾病風險。

三、改善記憶力

氧化壓力會加速大腦的衰退，也可能引發失智症等老化型精神疾病，對大腦功能產生負面的影響。藍莓的所含有的花青素，有助保護腦部神經、進而改善記憶力。在一項研究中，有九名患有輕度認知障礙老年人每天飲用藍莓汁，12周後他們的腦功能幾項指標獲得改善。

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四、預防尿道感染

藍莓所含的某些活性物質，有助防止細菌與膀胱壁結合，進而預防尿道感染。而且所含有的花青素，可保護泌尿道黏膜，協助調整身體的免疫力及抗菌力。

五、改善視力

水溶性的花青素，可穿越視網膜屏障，到達眼睛的黃斑部，對於眼睛抗光線的保養有它獨特的作用，而且也有抗氧化的功能，有助改善眼部血液微循環。

六、預防糖尿病

有研究表示，藍莓中的花青素可以改善胰島素敏感度，並降低血糖水平，有助預防或改善第2型糖尿病，同時還可能有抑制體內發炎的效果。

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