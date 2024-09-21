燕麥奶壞處｜鈣比牛奶少/蛋白質低過豆漿　因2成分醫勸減肥勿喝！

「燕麥奶」是甚麼？相信不少人從字面上可能都會認為是奶類，不過台大醫院兒科前醫生、YouTuber蒼藍鴿表示，燕麥奶並不是奶類，而是精緻碳水飲料，還有醫生透露燕麥奶的蛋白質、鈣含量都不高，想減重的人就不適合喝燕麥奶。



有醫生透露燕麥奶的蛋白質、鈣含量都不高，想減重的人就不適合喝燕麥奶。（Canva）

蒼藍鴿在《Threads》發文表示，燕麥奶其實不是奶，而是精緻碳水飲料，運動前、後喝沒有問題，不過如果要當早餐或點心，卻有更好的選擇。

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貼文引來不少討論：

．「這真的是知識誤區…每次遇到客人點燕麥奶，我都會os：喝這個沒比較健康耶」

．「燕麥奶就是智商稅」

．「燕麥奶裏面有超多的油脂，我們印象中的燕麥是有點像碳水化合物的東西，纖維很多，但是為甚麼口感可以做到類似像豆漿或者牛奶的口感呢？因為放入大量的油脂」

．「以前就想說燕麥是碳水化合物，變液體一樣是碳水化合物啊，本質不會因固體變液體改變，而且燕麥奶超容易升醣」

．「雖然知道燕麥奶其實跟健康、減重搭不上任何關係，可是…真的很好喝耶」



台灣嘉義基督教醫院家醫科醫生安欣瑜也曾在Facebook表示，不少人都認為燕麥奶比較健康，所以會用來取代豆漿、牛奶，但是燕麥奶屬全榖雜糧類，主要營養成分為碳水化合物，蛋白質含量比豆漿低，鈣含量也遠低於牛奶，「除非無法喝豆漿或牛奶，不然減重期間實在不太推薦喝燕麥奶」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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