5旬漢突意識混亂！醫揭因常喝1物致缺維他命B1腦病變！留心5症狀

一名50歲男子因為出現意識混亂、躁動不安、步態不穩等情況，被送到急診就醫，家人透漏這名男子長期獨自喝悶酒，經台灣衛生福利部南投醫院神經內科鄭耕兆醫師檢查後發現，症狀原因是缺乏維他命B1。



缺乏維他命B1引起腦病變 可能出現5大症狀

台灣鄭耕兆醫師指出，缺乏維他命B1會導致「韋尼克-高沙可夫症候群」（Wernicke-Korsakoff Syndrome），這個疾病是由韋尼克腦病變（Wernicke encephalopathy）及高沙可夫症候群（Korsakoff syndrome）所組合而成的神經病變，患者可能出現以下5個症狀：

- 視力模糊

- 步態不穩

- 意識障礙

- 記憶力下降

- 時間與空間定向障礙



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人體無法合成維他命B1 可多吃瘦肉、全麥製品補充

台灣南投醫院黃淑敏營養師表示，目前已經有許多研究證實維他命B1對於人體神經傳導具有生理功能。若長期缺乏B1，則會影響神經肌肉系統之功能失常，例如肌肉無力、周邊神經麻痺等症狀。

值得注意的是，人體代謝酒精會影響維他命B1吸收，加上代謝酒精需要維他命B1，所以酒精會導致維他命B1嚴重缺乏而出現各種神經和肌肉問題。

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人體無法合成維他命B1 可多吃瘦肉、全麥製品補充

維他命B1的化學名稱為硫胺（Thiamin），屬於水溶性維他命，人體無法自行合成，必須由食物補充。台灣衛生福利部在2022年所公布的台灣人膳食營養素參考攝取量，成年男女性每天之B1建議量分別為1.2與0.9 mg。台灣黃淑敏營養師表示，維他命B1食物中以小麥胚芽與瘦肉為最豐富的來源；其他如全麥麵包、黃豆、芝麻等，皆為維他命B1的良好來源。而精輾過的白米，因為維他命B1在加工中受到破壞，幾乎不含維他命B1。

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不過一般來說，正常飲食下不大會缺乏維他命B1，所以台灣黃淑敏營養師建議，有酗酒的人應盡速戒酒，養成均衡飲食的飲食習慣，才能降低罹病風險。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

