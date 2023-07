長者飲酒｜飲過量唔只損心血管！日飲多少肌肉流失？輕鬆戒酒6招

過度飲酒除了容易引發高血壓、心血管疾病、中風、肝病、消化不良等副作用外,近期1項新研究又發現不能大量飲酒的大理由,最新研究結果發表在《鈣化組織國際雜誌》(Calcified Tissue International)上。



過度飲酒不只影響心血管健康! 肌肉流失也會跟著來

英國東安里亞大學的研究人員表示,過量飲酒會導致肌肉流失,且隨著年齡增長而變得更加虛弱。該研究的合著者艾莎.薇爾許解釋,酒精攝取量是許多疾病主要的可變危險因素,因此我們希望能更了解隨著年齡增長,飲酒與肌肉健康之間的關係。

每日飲5罐啤酒 肌肉質素最差

研究人員使用英國生物銀行的數據,針對約20萬名年齡介在37歲至73歲之間的人進行評估,該分析報告考慮了參與者的體型和蛋白質攝取量等影響因素,他們發現每天飲用10個單位或更多酒精(相當於1瓶葡萄酒或4至5品脫啤酒,編按:約5罐350毫升啤酒)的人。肌肉品質最不好。這也是為什麼中、老年時期,不要養成大量飲酒的習慣的關鍵原因。

該研究的負責人Jane Skinner表示,此項研究結果為人們提供了避免大量飲酒的另1個理由,此外,人們還可以看到,喝過多的酒確實會影響人們的肌肉量。

然而,該研究沒有考慮體力活動和久坐的生活方式,會對結果產生怎麼樣的影響,所以可能需要再針對不同人口統計數據,做進一步的研究,並對酗酒的影響進行更多的追蹤,以便評估飲酒對人體的長期影響。

防止肌肉量減少從戒酒開始!簡單6方法順利戒酒

▸1. 限制飲酒量:戒酒的第1步並非馬上就逼自己完全不喝,而是為飲酒量制訂1個詳細的計劃,確定每日只能喝多少酒,並於買酒的花費上設定預算限制。

▸2. 紀錄飲酒情況:定期紀錄自己的飲酒量,以確保沒有超過原來的限制。

▸3. 慢慢喝:飲酒時建議放慢速度,並於飲酒後一併飲用水、梳打水、果汁等飲品,以減少酒精攝取量。

▸4. 飲用酒精濃度較低的酒精飲品:若想飲用酒精濃度較高的飲品,但又不想1次飲用太多,建議可同時搭配酒精濃度較低的飲品,如啤酒或紅酒,以降低濃度較高的酒類的攝取量。

▸5. 讓自己變得忙碌:平時可以從事運動、聽音樂、手工藝等休閒活動,以轉移注意力,減少飲酒的機會。

▸6. 尋求外界協助:由於要停止飲酒的習慣並不容易,因此建議可尋求朋友、家庭成員的協助,甚至可向醫生、輔導員或治療師尋求幫助。

資料來源:One More Reason To Cut Back On Alcohol: Study Says Excessive Drinking Causes Muscle

