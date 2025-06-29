白米營養｜戒飯小心脫髮！醫揭白米對頭髮4好處穩血糖護毛囊健康

你正在力行「低碳水飲食」，甚至是「無碳水飲食」，三餐拒絕吃白米飯嗎？本來是一心要追求減重美麗的，但醫師卻揭露一個不太美麗的後果：頭髮可能大量掉落！



台灣皮膚科醫師柯博桓指出，白米對頭髮健康有許多的驚人好處，如果為了減重而被犧牲不吃，代價不小。

3米營養大比拼（按圖👇👇👇）

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白米飯是生物素寶庫

柯博桓指出，白米中含有豐富的生物素（維他命B7），這是頭髮生長的關鍵營養素。當三餐都拒吃白米飯，改吃其他精緻澱粉或完全不吃澱粉時，很可能導致生物素攝取不足。停吃白米3個月以上的受試者中，有67%出現不同程度的脫髮症狀。

白米飯助穩定血糖

柯博桓說，白米能幫助穩定血糖，間接保護秀髮。當完全拒絕碳水化合物時，血糖波動劇烈，導致壓力荷爾蒙皮質醇飆升。這種荷爾蒙直接影響毛囊健康，迫使頭髮提前進入休止期而脫落。白米含有的碳水化合物能提供穩定的葡萄糖，讓身體不必分解蛋白質來獲取能量。

吃水煮餐減重要吃對米？

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白米飯助蛋白質發揮

白米與蛋白質是絕佳搭檔。柯博桓表示，當攝取足夠的碳水化合物（如白米）時，體內的蛋白質可以專注於建造新的頭髮，而不是被迫用來產生能量。一碗白米飯能提升蛋白質的利用效率高達40%。沒有白米的配合，再多的蛋白質也難以發揮最大功效。

白米飯含豐富礦物質

白米中的鋅、硒、鐵等微量元素對頭髮健康至關重要。柯博桓指出，這些礦物質是黑色素和角蛋白（頭髮的主要成分）合成的必要催化劑。尤其是鋅元素，對毛囊的細胞分裂與修復有直接影響。

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柯博桓說，雖然精製後的白米部分營養流失，但現代強化白米技術已經能在加工過程中添加這些重要礦物質。一項針對戒米族與常吃白米族的對照研究發現，前者頭髮中的關鍵礦物質含量平均低20～30%。

柯博桓建議，如果因為健康或減重原因需要減少碳水攝取，請確保從其他來源補充頭髮所需營養素。適量的糙米、燕麥或薯類都是不錯的選擇。他強調，極端飲食從來不是健康之道，而均衡攝取各類營養素才是秀髮的最佳守護者。別讓錯誤的飲食觀念，帶來健康威脅，得到的不是魅力，而是罹病風險。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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