吃荔枝怕上火？中醫推2款食療健脾補氣血　食用3招防便秘牙齦腫

若要問最「夏天」的水果有哪些？西瓜、芒果、楊梅等爭相出頭。兩廣人沉默不語，只是埋頭吃荔枝，這份沉默但深厚的愛，背後可能藏着一點「甜蜜的煩惱」——吃荔枝太上火，嗓子冒煙說不出話……



針對這些健康隱患，中國中山大學附屬第六醫院中醫科送出一份「滅火急救包」，手把手教大家實現荔枝自由不上火。

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一顆荔枝三把火，為什麼我「火」他不「火」？

荔枝雖好，但吃多了確實容易上火，表現為口乾、牙齦腫、便秘。但為什麼也有人吃很多卻沒事？原因在體質！中醫強調辨證施食，不同體質的人對荔枝應有不同選擇：

最宜食用人群

1. 陽虛體質者：手腳冰涼、畏寒怕冷、神疲乏力；

2. 氣血不足者：面色萎黃、貧血、產後血虛的婦女；

3. 脾胃虛寒者：胃脘寒痛、大便溏泄、食慾不振者。



慎食或忌食人群

1. 陰虛火旺者：舌紅少苔、口乾失眠、易生口瘡；

2. 濕熱體質者：舌苔黃膩、痤瘡頻發；

3. 對荔枝過敏者：可能出現皮疹、痕癢等。



安全食用「三原則」，健康享受荔枝美味

1. 不空腹食：飯後1小時食用最佳；

2. 嚴控數量：成人每日≤10顆，兒童≤5顆；

3. 搭配清熱：與綠豆湯、綠茶同食。



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中醫食療方：美味與養生兼得

1. 荔枝燉雞（適合陽虛體質）

材料：鮮荔枝肉（去核）20顆，雞半隻，姜適量。

做法：冷水下鍋，食材共入燉盅，隔水燉2小時。

點評：温補脾陽，補益氣血，適合氣虛、血虛、產後調養者。



2. 荔枝健脾止瀉方

材料：荔枝肉10克，蓮子10克，芡實10克，山藥10克，大米100克。

做法：所有材料洗淨，加入適量水，煮至粥成即可食用。

點評：脾虛腹瀉，適合大便溏稀、疲勞乏力、腹脹納差者



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專家提醒：荔枝並非「洪水猛獸」。在了解自身體質、遵循「三原則」並確認無不適反應的前提下，大可不必過度擔憂其「熱氣」，安心享受這份夏日限定的營養美味，科學實現「荔枝自由」。