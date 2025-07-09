牛油果營養｜降膽固醇護心血管牛油果4大好處　糖尿病能吃嗎？

被譽為「窮人的牛油」，牛油果不僅價格相對親民，還富含優質脂肪、維他命和礦物質，是營養補充的好選擇。



1998 年甚至被《健力士世界紀錄》列為「最營養水果」，深受健身族與健康飲食者青睞，是減脂控熱量的「減肥聖品」。

按圖清楚看牛油果在不同熟度的分別︰

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牛油果有哪些營養成分？

一顆牛油果約400～600公克，建議每日攝取半顆為宜。主要營養成分包括：

- 不飽和脂肪酸（含亞麻油酸）：有助心血管健康

- 鉀、鎂等礦物質：有助電解質平衡與肌肉功能

- 維他命A、E、B雜（特別是葉酸）：支持免疫、代謝與細胞修復

- 膳食纖維：促進腸道蠕動，有助血糖與膽固醇控制

- 蛋白質：提供基礎建構與修復能量



同時，牛油果糖分與碳水化合物含量低，不易引起血糖波動。

加速催熟牛油果方法（按圖看清👇👇👇）

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牛油果的4大健康功效

1. 降低膽固醇

牛油果雖是高脂肪食物，但富含的不飽和脂肪酸（如亞麻油酸與 Omega-3）有助降低壞膽固醇（LDL），維持心血管健康，減少心臟病風險。

2. 穩定血糖

牛油果是低GI（升糖指數）食物，碳水含量低又富含脂肪與纖維，可延緩血糖上升，適合糖尿病患與控制血糖者食用。

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3. 抗發炎、護關節

其中含有的「大豆非皂化物（ASU）」能幫助抑制慢性發炎、保護關節軟骨，促進膠原蛋白生成，減少關節不適。

4. 抗過敏、增強腸道免疫

Omega-3與維他命E能調節免疫反應、降低過敏發炎，有助改善濕疹、蕁麻疹等。牛油果的膳食纖維也有益腸道菌相，搭配優酪乳食用效果更佳，可提升免疫力、改善過敏體質。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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