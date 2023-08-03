糖水食譜｜夏日必吃4款低卡糖水！營養師教綠豆湯加2材料增蛋白質
撰文：健康2.0
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天氣好熱，想喝飲料、吃甜點消暑。
台灣營養師彭逸珊教大家自製4種常見又熱量低的糖水，包括銀耳紅棗湯、綠豆薏仁湯、仙草蜜和西米露，只要在材料上多點小變化，就能吃得健康又消暑。
4種糖水消暑又低卡（點擊下圖看清！👇👇👇）
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銀耳糖水
材料：白木耳、紅棗。
做法：
1. 取白木耳將其剪成小塊；紅棗切開備用。
2. 將白木耳與紅棗放入鍋中並加水。
3. 用電鍋或煤氣爐小火煮熟即可。
Tips：此道糖水的甜味來源為紅棗，彭逸珊提醒，務必將紅棗切開後再與白木耳一起熬煮，也可加入桂圓增添風味。
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+1
綠豆薏仁湯
材料：綠豆、薏仁。
做法：
1. 取適量綠豆及薏仁將其洗淨。
2. 將綠豆及薏仁放入鍋中並加水。
3. 用電鍋或煤氣爐小火煮熟即可。
Tips：此款為無調味的綠豆薏仁，食用時可加入適量牛奶或豆漿，增加風味同時補充蛋白質。
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仙草蜜
材料：仙草凍、代糖、鮮奶或豆漿。
做法：
1. 大塊仙草凍切成適合一口的大小。
2. 湯底部分可使用代糖調味，或是加鮮奶、豆漿增加風味。
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+4
水果西米露
材料：西米露、當季水果（如蘋果、火龍果、芒果、西瓜）、鮮奶。
做法：
1. 取適量西米露洗淨備用。
2. 水果切小粒備用。
3. 將西米露煮熟後，加入鮮奶與水果粒攪拌均勻即可。
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