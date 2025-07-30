薑保存方法｜網友熱議薑點保存不乾柴？台農糧署1招延長保鮮3個月

薑是廚房必備的天然辛香料之一，不僅能去腥提味，也可以煮湯、炒菜，甚至是做成甜點都需要它。



不過，每次去超市買薑，往往都無法馬上用完，台灣一名網友在Facebook發文詢問「薑要如何保存才不會乾癟？」貼文曝光後，就有許多網友留言分享自己的保存方式。

▼薑營養價值（按圖看清👇👇👇）

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薑買回家不要直接放雪櫃！主婦教1招「放一年都不會乾癟發霉​」

台灣一名網友在Facebook群組「家常菜」發文詢問「請問各位料理高手們，薑要如何保存才不會乾掉？」

貼文曝光後，網友們紛紛留言表示：

「洗乾淨，晾乾後，放進封密袋或乾淨塑膠袋，冷藏就可以了，我這一包1月時候買的，到現在還漂亮」

「我媽說埋在培養土裡，要吃再挖起來」

「用一塊洗乾淨淘汰的毛巾鋪在地上，薑拿出來放在上面吸地氣，生出小芽要拔掉，不然會吸乾薑母的營養，會加速她乾掉，2-3天想到就用一杯量米杯的水，直接倒在上面給她吸水氣，多餘的毛巾會吸收這樣，記得小芽要幾天消滅一次，可以放很久很久」

「切塊放入密封的保鮮盒，用廚房紙巾包一小匙鹽，一起放進保鮮盒裏，冰冷藏，最近學到的冰很久都沒有發霉」

「我會把切過的那面用廚房紙巾打濕後包起來，放在室溫下放著」



其中，最多網友都推薦冷凍（冰格）保存：

「我都趁便宜的時候買回來，洗乾淨切片或切絲（要用末的時候可以改刀）。分裝冰冷凍，味道不會變」

「切片用保鮮盒冰冷凍，一層薑一層隔層紙（隔離生的蔥油餅的那層紙，不確定它真正的名稱）味道不變！」

「我是切片好，整包放冷凍」

「切好分裝放冷凍，味道不變，更方便」

「洗乾淨切片，稍微晾乾一下，拉鏈袋冷凍，365天…天天有薑吃」

「切片、切絲分開放冷凍」



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台灣農糧署教3種薑保存方法

事實上，台灣農糧署曾在Facebook分享不同種類的薑的保存方法：

1. 嫩薑保存方法

建議使用保鮮盒或保鮮紙（又稱保鮮膜）包覆，放置在雪櫃中約可保存1周。



2. 粉薑保存方法

去皮後切片或切絲，存放在冷凍庫（冰格）中可保鮮達3個月。



3. 老薑保存方法

直接放在陰涼通風處，約可保存1個月。



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：薑買回家不要直接放冰箱！農糧署教3招延長保存期限，內行實測「放一年都不會乾癟發霉」】

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