椰菜保存｜營養師教保存3招多1步延長保鮮30日　挑選5秘訣鬆或實?

椰菜是家家戶戶都愛的國民蔬菜，尤其天氣回暖時正值盛產期，價格便宜又新鮮，是入手的好時機。不過買多了怕放不久，到底要怎麼挑到甜脆好吃的椰菜？又該如何保存延長新鮮度？



椰菜的別名與營養價值

椰菜也叫結球甘藍、包心菜、高麗菜或玻璃菜，無論是清炒、煮湯、煎餅、醃菜還是包餃子，都是百搭好料理。除了好吃，椰菜的營養價值也很豐富！

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吃椰菜的好處：防癌又顧胃

椰菜屬於十字花科蔬菜，含有機硫化合物，例如異硫氰酸鹽、蘿蔔硫素和吲哚類成分，不但是天然的防癌好物，有助於降低乳癌、攝護腺癌與大腸癌的風險。

另外，椰菜還有「天然胃藥」的美名，因為它含有S-甲基甲硫氨酸（俗稱維他命U），能促進胃部修復、抑制胃酸分泌，對腸胃保健很有幫助。

怎麼挑椰菜才新鮮？

營養師教你幾個簡單的小技巧：

1. 外型完整，無破損、斑點或爛葉。

2. 葉色翠綠鮮亮，避免死白或枯乾。

3. 底部菜梗要白，若發黃表示不新鮮。

4. 捏梗部會有清脆聲，代表口感脆嫩。

5. 春天選蓬鬆輕盈的；冬天選結實有份量的。



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椰菜的保存方式

買多了或吃不完？保存方式有三種：

1. 常溫保存：未切過的整顆椰菜可放在20°C以下陰涼通風處，能保存約3~5天。

2. 冷凍保存：想放久一點可用報紙包起來放雪櫃，隔絕濕氣避免葉子腐爛。進階方式可挖掉菜心、莖部朝下，剝除外層老葉後用保鮮膜或塑膠袋包裹，可放7~10天。

3. 冷藏保存：煮剩的椰菜可不洗直接擦乾水分、切塊放入保鮮袋冷藏，保存30天以上。要用時再拿出清洗料理即可。



小提醒：放得愈久水分流失愈多，雖然可以延長保存時間，但還是儘早食用最美味！

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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