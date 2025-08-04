早餐食幾啖想大便？營養師教把握進食2時機改善便秘　2類人最啱！

早餐總是吃沒幾口就感到有便意，是不是腸胃有問題？



台灣呂孟凡營養師分享，她的兩個兒子都有類似的習慣，一個喝完牛奶後不久就會大便，另一個習慣早餐吃到一半就想要上廁所。她指出，這個現象其實有一個專有名詞，也就是「胃結腸反射」（Gastrocolic Reflex），透過加強腸胃道蠕動，騰出空間以容納更多食物，屬於正常生理反應，善用這個機制還可以幫助改善便秘、建立良好的排便習慣！

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「胃結腸反射」是什麼？營養師說明原理

台灣呂孟凡營養師表示：胃結腸反射過程複雜，目前已知的三個調控途徑包含肌源性調控、荷爾蒙調控與神經調控。其中，多種神經胜肽被認為是潛在的調節因子，包括膽囊收縮素（cholecystokinin）、血清素（serotonin）、神經降壓素（neurotensin）、胃泌素（gastrin）等，皆參與了訊號傳遞的過程。

在整個消化過程中，「乙狀結腸」受到的影響最大。台灣呂孟凡營養師進一步指出，當胃結腸反射啟動時，乙狀結腸會呈現一連串週期性的收縮與放鬆動作，將食物向直腸推進。這些收縮動作由肌神經叢（myenteric plexus）產生，並由外肌層（muscularis externa）執行。當食物最終進入直腸、造成壓力上升時，胃結腸反射就會透過促進排便的方式，來排出直腸內的內容物，這就是有些人在進食後會產生便意的原因所在。

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營養師點名2族群！善用胃結腸反射 建立規律排便習慣

胃結腸反射在「早晨」及「餐後」特別活躍，台灣呂孟凡營養師提到，經常有便秘困擾的人若善用這項生理機制，還可以幫助改善便秘問題。特別是對於兒童與高齡患者而言，每天固定在早餐後立即如廁，有助於建立規律的排便習慣，進而讓腸胃道更健康。她也建議，想要採用這項策略的民眾，可以在早餐時多攝取富含膳食纖維的食物，進一步加強胃結腸反射的效果。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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