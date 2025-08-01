黃皮功效｜醒脾胃解甜膩中醫推介2款食療　1樣潤肺止咳可放半年！

七、八月的嶺南，炎熱依舊，濕氣瀰漫。在這酷暑時節，金黃的黃皮果掛滿枝頭，成為廣東人心中不可或缺的「夏日伴侶」。雖然它的名氣不及荔枝，卻是老廣眼中的「果中珍品」，更被譽為「正氣果」。



黃皮，果肉性平、微温，味辛、甘、酸，入脾、肺經。因其不寒涼、不上火、不生濕，民間稱其為「正氣果」，意味着它能調和脾胃，扶助正氣，特別適合在濕熱交加的嶺南盛夏食用。

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中國廣東省名中醫、廣東省中醫院脾胃病科學術帶頭人黃穗平教授介紹，黃皮味酸，可醒脾開胃，除了能解甜膩，它還特別擅長化解肉食油膩所帶來的積滯，因此也常被稱為「消食果」。

推薦食療方

1. 黃皮燜鴨

黃皮燜鴨（小紅書@小源食集）

材料：黃皮果50克，鴨肉500克，薑片、料酒、生抽、蠔油、鹽適量。（2-3人份）

做法：將鴨肉切成塊，沖洗乾淨備用。黃皮果洗淨，稍拍扁，備用。將鴨塊焯水，加入姜和適量料酒，水開後撈出鴨肉，沖洗乾淨浮沫。熱鍋中加入少許油，放入薑片稍微煸炒出香味，然後加入鴨塊翻炒均勻。加入適量的生抽、蠔油、鹽，翻炒均勻後加入黃皮。加水覆蓋住鴨肉，小火慢慢燜煮約30-40分鐘即可。

點評：理氣化痰開胃。



2. 正氣黃皮膏

黃皮醬（小紅書@喵喵魚）

材料：新鮮黃皮500克，冰糖100克。

做法：黃皮洗淨去核，保留果皮和果肉；與冰糖一起下鍋熬煮，大火燒開後，轉中小火熬至冰糖完全融化，黃皮顏色變深黃，糖汁濃稠成膏狀即可關火。放涼後裝入無水無油的密封罐內。放雪櫃冷藏可保存半年。黃皮膏可以用温水化開飲用，黃皮可嚼服。

點評：理氣化痰，潤肺止咳。



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