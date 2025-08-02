防曬食物｜營養師揭10種高感光蔬果吃錯時機愈食愈黑！防曬8食物

夏日出門儀式不可少，出發前要擦防曬，行進間要撐遮陽傘，現在還要再多一個步驟，因為營養師提醒，三餐食物也要挑著吃，萬一吃到高感光這類的食物，可是會帶皮膚進入美白誤區喔！



台灣營養師高敏敏指出，吃進人體的食物可能影響膚色的深淺。如果是敏感體質又加上剛好是自己愛吃的食物，每天大量攝取，當皮膚接觸到強烈陽光時，膚色很容易感光變黑。其中包括台灣紅遍日本和東南亞，最受歡迎的冰品配料──芒果在內。以下逐一列出：

10種高感光食物（按圖看清👇👇👇）

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10種高感光食物：

1. 木瓜

2. 無花果

3. 柑橘

4. 芒果

5. 檸檬

6. 芹菜

7. 韭菜

8. 芫荽

9. 九層塔

10. 紅蘿蔔。



含「光敏感成分」蔬果 不利美白

高敏敏表示，上述10種食物之所以被列為高感光食物，主要是含有「光敏感成分」。很多人為了夏天養顏美容，可能會喝芹菜汁、紅蘿蔔汁、檸檬水等健康飲品。但要特別注意，吃多了「光敏感成分」高的食物，的確對美白保養成效大大扣分。

高敏敏強調，這些蔬果含有呋喃香豆素、維他命C等抗氧化營養素，對光特別敏感。如果屬於光敏體質，又吃了這些食物再出門，遇到又毒又辣的陽光，就很可能讓黑色素跑出來，導致肌膚變暗沉。

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美白策略這樣做

不過，想要美白又防曬，仍然可以靠4大營養素幫忙撐腰。高敏敏建議可多攝取以下營養素：

維他命C：可阻擋黑色素形成，還能刺激膠原蛋白生成，讓皮膚更透亮、Q彈不乾扁。

維他命E：有助於穩定細胞、減少曬太陽後皮膚的損傷，讓皮膚穩定、有修護力。

花青素：是強力抗氧化劑，能保護血管、淡化暗沉，讓膚色更勻亮。

茄紅素：有能力吸收紫外線，減少曬完皮膚泛紅發炎，像天然防曬盾牌，有助減少曬紅、曬傷的機會。



感光食物宜挑時間吃

高敏敏進一步說明，像奇異果、牛油果、番茄、紫米、藍莓、車厘子、黑芝麻、番茄糊等，都是夏天防曬的好幫手，可以多吃。而「感光食物」記得少吃，想吃也沒關係，改成晚上食用，會比較安心。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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