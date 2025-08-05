雞豬牛羊燒脂去疲勞哪種最好？長者食肉減肌肉流失吃錯位功效大減

長壽飲食｜年紀愈大，愈應該多吃肉，因吃肉可以對抗肌肉質量下降帶來的虛弱，但吃哪些肉類最有效？原來雞肉並非絕對的蛋白質王者，炎夏反而要食豬，羊，還附加燒脂功能。



年紀大要吃肉，有助對抗肌肉流失，但吃哪種肉類最有效？（Angela Roma@pexels）

長者食肉｜脂肪是蛋白質剋星？

日本註冊營養師、前日本奧委會訓練員川端理華在著作《蛋白質的真相》中，比較了各種肉類不同部位的蛋白質含量和營養特色。書中揭示認定某一種肉的蛋白含量會較高，是錯誤的觀念，更重要的是部位，而脂肪正是蛋白質的剋星！事實上雞、牛、羊、豬各有所長。

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蛋白質含量的高低，不是看肉的種類，更重要的是部位。（Victoria Shes@Unsplash）

肉類營養｜雞牛羊豬誰蛋白最高？

（每100克的蛋白質含量）

雞：雞胸肉（去皮）=23克｜雞腿肉（帶皮）17克

豬：豬大腿肉=20克｜豬裡肌=19克

牛：牛大腿肉＝21克 |牛上腰肉=19克｜牛腰內肉=17克

羊：瘦羊肉＝20克｜肋排=17克

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肉類營養｜脂肪含量愈少 營養愈多

說到高蛋白食物，人們都會想到雞肉，但從上面的資料可見，能稱得上蛋白質王者的，只有去皮雞胸，而雞腿的蛋白含量甚至比豬牛羊的一些部位遜色。明顯地，肉的營養成分會因部位不同而差異，這是因為脂肪的存在。脂肪的含量容易影響蛋白質和其他營養素的含量，脂肪含量愈少，能攝取的營養素就愈多。

去皮雞胸肉是長者補充蛋白質的王者。（JÉSHOOTS@pexels）

雞肉營養｜雞胸肉長者最佳蛋白質來源

去皮雞胸肉蛋白質含量在四種肉類中稱冠，然而雞肉的好處不僅在於富含蛋白質，還富含維他命B6，這能進一步促進蛋白質攝取。雞肉中的抗氧化營養素咪唑二肽（Imidapeptide），對恢復疲勞及增強肌肉至關重要。加上富含維他命A增強免疫力，是長者攝取蛋白質的最強選擇。

豬肉當中以瘦肉和冧肉蛋白質含量最高。（Yulia Rozanova @pexels）

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豬肉營養｜夏日去疲勞必吃 配大蒜生薑更佳

豬肉富含維他命B1，它參與碳水化合物、蛋白質和脂肪的代謝，有助提高能量利用效率及維護神經功能，減少疲勞感。能預防和恢復高溫日曬造成的疲勞。由於維他命B1無法在體內合成，需要從食物中攝取，所以豬肉是夏日補充蛋白質的好選擇。配合大蒜、生薑等食用，更可以促進維他命B1的吸收。

牛肉因為脂肪較高，不宜大量進食。（mali maeder @pexels）

牛肉營養｜長肌肉增體脂 預防貧血

牛肉的蛋白質含量和豬相若，其中以大腿肉含量最高，更勝豬腿。它富含人體必需的氨基酸賴氨酸，它在眾多身體功能中扮演重要角色，包括膠原蛋白形成、鈣質吸收、免疫功能和脂肪代謝等。適量進食牛肉有助肌肉生長、預防貧血、增強免疫力。惟牛肉脂肪較高，過量攝取可能增加心血管疾病風險。

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另外，牛肉的甜味源於叫「內酯」的物質，它在約攝氏27度時香味最濃，因此用這種溫度烹調的牛肉最香。把牛肉放冰箱一星期以上，可讓肌肉纖維中的酵素進行分解，肉質會更軟。

羊肋排比起瘦羊肉蛋白質含量較少。（sooji min@Unsplash）

羊肉營養｜助燃燒體脂 降心血管風險

我們常吃的羊肋排，因為脂肪較多，故蛋白質的含量不算高，本來不算補充蛋白質的好選擇。不過羊肉的優勢除了是富含參與肌肉形成的亮氨酸，及有助恢復疲勞的異亮氨酸，更富含左旋肉鹼，它的作用是透過將脂肪酸運送到粒線體並將其轉化為能量，來幫助燃燒體內脂肪。所以吃羊肉不但可攝取多白質，更助減體脂，降心血管疾病風險。

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參考資料：東洋經濟