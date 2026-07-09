不鏽鋼碗裝熱油爆炸女子毀容！醫揭原因陶瓷都高危+推3種碗最安全

日常生活中，不鏽鋼碗因耐摔、易清潔等優點深受家庭喜愛，然而一則湖北女子因使用雙層不鏽鋼碗盛裝熱油而引發爆炸、導致嚴重燙傷的新聞，引起社會關注。



台灣長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，雙層不鏽鋼製品因中間空心結構，在接觸高溫時可能產生溫度差而引發危險，大家在選用餐具盛裝熱油時需格外謹慎。

女子用雙層不鏽鋼碗裝熱油炸臉毀容👇👇👇

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雙層不鏽鋼碗遇熱油恐成炸彈

據報導，湖北一名女子在烹飪時，隨手拿了一個雙層不鏽鋼碗來盛裝熱油，結果引發爆炸，導致她面部及身上多處燙傷。專家解釋，雙層不鏽鋼碗的隔熱防燙設計採用空心結構，中間是密閉的空氣層。當碗接觸超過攝氏150度以上的高溫熱油時，空氣層內的氣體會受熱膨脹，一旦壓力超過碗的承受極限，恐瞬間炸裂，造成嚴重傷害。

玻璃碗與薄陶瓷碗同樣不宜裝熱油

專家建議，除了雙層不鏽鋼碗之外，還有2種常見材質的碗也不適合盛裝熱油：

1. 玻璃碗

家中常見的玻璃碗缺乏韌性，耐熱性也有限。當熱油倒入時，內壁會瞬間膨脹，但外壁依舊維持常溫狀態，這種內外巨大的溫差會產生極大壓力，容易導致碎裂並噴向四周，造成燙傷及割傷。

2. 薄陶瓷碗

質地較薄的陶瓷碗同樣受到「熱脹冷縮」效應的影響。當攝氏200度的熱油接觸到常溫的陶瓷時，碗的內層會迅速膨脹，而外層還來不及反應就會瞬間炸裂。

三種適合盛裝熱油的安全容器

如果需要盛裝熱油或存放炸完食物後的油品，建議使用以下幾種容器：

1. 耐熱玻璃容器

選購時應注意產品是否標明「高硼硅」或「耐高溫」等字樣的玻璃碗。

2. 單層不鏽鋼碗

可透過敲擊碗壁來辨別，若沒有空洞的聲音且邊緣較薄，即為單層設計。

3. 厚陶瓷碗

選擇質地較好的陶瓷碗，使用前最好先用溫熱水沖洗預熱，以縮小溫差。

單層不鏽鋼安全但仍需注意防燙

顏宗海表示，不鏽鋼本身可耐高溫，但雙層不鏽鋼製品因中間空心的設計，可能導致受熱時產生溫度差，進而引發爆炸，這也牽涉到商品品質問題。他指出，目前國外廠商並沒有針對此類情況發出相關呼籲，也未聽聞有爆炸個案，不過廠商經常提醒消費者，拿取不鏽鋼鍋具時要小心燙傷，因為不鏽鋼導熱速度很快，不能赤手拿取，必須使用防燙手套。此外，當鍋子裝有油或水時要小心溢出，鍋子處於高溫狀態時也不能加水，以免噴濺造成燙傷。

顏宗海強調，單層不鏽鋼不會有爆炸問題，不鏽鋼的鍋具或餐具非常好用，但使用時一定要注意防燙。他也提醒大家在選購不鏽鋼製品時，應以3系列為主：

304不鏽鋼含鎳、鉻各18%

316不鏽鋼則是18%鉻、10%鎳



這兩種品質都相對穩定，是較為安全的選擇。

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