廚房7個危險行為易燒傷釀爆炸！油炸冷凍食物／爐旁沖咖啡都錯？

廚房是家裏最有煙火氣的地方，每到飯前，香飄四溢。



然而，廚房裏也隱藏着多種潛在的危險，如果處理不當，甚至有可能發展為奪命行為，下面這些注意事項，切記小心謹慎。

1. 在爐頭旁倒麵粉

麵粉是非常細小的粉塵顆粒，傾倒瞬間擴散到空氣中，達到一定濃度時，哪怕遇到一絲明火，都會立刻引起爆炸。福建廈門一對夫妻曾在點着的灶台旁倒麵粉，導致閃爆，兩人的燒傷面積都在50%以上。

除麵粉外，其他粉塵類物品也要注意遠離灶台，嚴禁在廚房有明火的時候倒澱粉、咖啡粉、奶粉等。

最安全的做法是把廚房明火關閉再倒麵粉，或者移至餐廳傾倒。此外，如果麵粉不小心掉落到灶台上，要及時用濕布清理乾淨。

2. 用微波爐加熱雞蛋或板栗

當使用微波爐加熱雞蛋或板栗時，雞蛋或板栗內部的水分子會迅速振動產生熱量，導致雞蛋或板栗內部的温度和壓力迅速升高，當壓力達到一定程度，就會爆炸，蛋液或栗仁也會濺出微波爐。

除了雞蛋、板栗，帶有外殼和薄膜的食物都不能在微波爐裏加熱。

3. 冷凍食品直接進油鍋

很多人可能遇到這樣的情況，煮飯時突然發現想吃的肉還在雪櫃裏凍着，等不到解凍完畢，恨不得直接放入熱油鍋裏。這樣做輕則可能讓鍋裏的油飛濺出來，燙傷身體，重則可能會引發爆炸或火災，危及生命安全。

沒有解凍的冷凍食品放入熱油中，會導致食品外層的冰迅速轉變為水蒸氣，其體積會迅速增大，形成內部壓力，進而導致油溢出和爆炸。

嚴禁冷凍食品直接進油鍋，必須先解凍使表面不再有冰碴，才能進行油炸。另外，在放入油鍋之前，最好用紙巾把冷凍食品上的多餘水分擦乾，避免油濺出來燙傷自己。

4. 壓力煲內食物裝太滿

近年來，高壓鍋爆炸事件時有發生，高壓鍋為什麼會爆炸？

當高壓鍋內食物過多，產生壓力時，若持續加熱，壓力增高便會引起爆炸。此外，當高壓鍋的排氣閥堵塞時，隨着壓力逐漸增高，同時也會出現炸鍋的情況。

使用高壓鍋時，一定要看好最小水位線和最大水位線的位置，並要檢查排氣閥是否有堵塞、橡膠圈的密閉性，使用後也要及時清理排氣閥。另外還得注意高壓鍋的使用年限，一般高壓鍋使用年限為5~8年，不同品牌和材質有所差異。

5. 煲湯時無人看管

經常有人會在煲湯時做其他事情，這種情況十分危險。如果灶台無人看管，沸騰後溢出的湯水很容易撲出澆滅火，如果此時存在燃氣泄漏的情況很容易發生火災。此外燃氣灶持續燃燒導致鍋被燒穿，火勢藉助湯的乾物繼續燃燒，最終燒到油煙機並點燃灶台。

因此人離開廚房時，一定要確保火熄滅，嚴禁家中無人還開着燃氣灶。

6. 油鍋起火用水滅火

炒菜時遇到油鍋起火的情況，有人為了滅火，會澆一大盤水進去，這樣非但不能滅火，還會導致熱油爆沸，油鍋上的火勢瞬間竄上屋頂。

往油鍋裏加水時，水比油重，下沉到鍋底，接着迅速汽化。汽化的水蒸氣會把油鍋裏的熱油帶到空氣中，形成霧狀的油滴，油滴遇到火迅速燃燒造成爆沸。

因此油着火了，要用泡沫或乾粉滅火器撲滅，千萬不能用水。

7. 灶台旁放食用油

如果長期將食用油存放在灶台邊，煮菜時油不小心溢出來，就會遇到灶台上的明火導致燃燒。此外，食用油長期放在灶台邊加熱也會加速氧化，導致油品質量下降。因此，食用油要遠離灶台存放，避免被經常加熱。

此外，燃氣泄漏引發爆炸事故頻頻發生，要注意用完煤氣或天然氣立即關閉閥門，且務必安裝燃氣報警器。用戶要檢查使用中的燃氣連接管組件有無磨損或損壞，並使用符合規範要求的長壽命軟管或金屬波紋軟管。