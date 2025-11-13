打邊爐險被燒熟！網友嘆蠢比惡危險！安全用爐7招防爆炸安全距離?

打邊爐｜去吃飯差點被謀殺？近日，有網友在社交平台Threads上分享，在連鎖日式牛丼店Sukiya吃壽喜燒時，有女食客在卡式石油氣爐（座枱Gas爐）還未關火時，直接從爐內拔走石油氣瓶，導致石油氣爐「噴火」，令樓主驚掉下巴，直言「好顛，原來打邊爐都要有常識」。打邊爐釀意外也非新鮮事，正確使用爐具的常識真的不能忽視，吃火鍋還有什麼注意事項，可避免樂極生悲？



有女食客在卡式石油氣爐還未關火時，直接從爐內拔走石油氣瓶，導致石油氣爐「噴火」（helium_park@pixabay）

打邊爐陷阱｜女食客拔走Gas 爐火瞬間噴出

樓主表示她日前首次到Sukiya吃壽喜燒，事發時她正在用餐，突然聽到鄰桌有女生尖叫，原來是她未熄火就直接拔出爐底的Gas（石油氣罐），導致爐火瞬間噴出，幸好店員反應迅速，馬上把燒爐收走。不禁讓樓主感歎「如果佢支gas夠氣我諗在場所有人都變曬熟人」，此貼文一出，不少網友無奈表示：

「呢啲就（係）所謂蠢比惡危險」

「壞人絞盡腦汁，不如蠢人靈機一動」

「而家啲後生可能用開電磁爐未用過gas爐？」



打邊爐陷阱｜安全使用卡式爐7步 突發情況先立即熄火

大家都熱愛打邊爐，尤其最近天氣開始轉涼，但用卡式爐真的要注意，稍不留意就會發生爆炸，卡式爐的爆炸範圍在3米或以上，其瞬間釋放的高溫火焰，能對近距離人群造成二度或三度燙傷（傷口無法自行癒合需要植皮手術才能修復），在狹小的空間更甚。

一般卡式爐的使用年限通常為3至5年，須定期更換避免老化影響安全。如何正確的使用卡式爐必須成為每個人的「常識」，根據香港機電工程署等綜合報道，須注意以下幾點：

1. 確保爐具和石油氣罐都無鏽蝕、無變形，操作旋鈕和石油氣罐的接合動作順暢，購買帶有安全標誌的合格產品（如香港的「GU」標誌）。



2. 安裝時，將罐體上的「環扣缺口」對準爐具上的「導引片」後平順、垂直地將石油氣罐放入卡槽，聽到「喀」一聲，表示安裝到位，接合後側耳聽有無漏氣聲，如有立即換。



3. 使用中嚴禁將石油氣罐傾斜或倒置。



4. 不可使用大於爐架面積的鍋具、烤盤或石板，過大的鍋具會將熱能反射至瓦斯罐，導致罐體壓力過大而爆裂。



5. 不可將兩台卡式爐並排使用，若需要用多台，必須保持至少15公分以上的距離。



6. 使用中如遇湯汁溢出、石油氣罐過熱等突發情況立即熄火。停止使用。



7. 用完後，即刻關爐熄火，通常在爐具有一個推桿或按鈕，標有「取出」或「RELEASE」的標示，按下並將石油氣罐拿出來，與爐分開存放在陰涼、乾燥、通風好的地方。



安全使用卡式爐7步（7062381986@小紅書）

打邊爐陷阱｜4大禁忌

正確使用卡式爐是保障打邊爐安全的首要步驟，但餐桌上潛藏的風險絕不僅限於爐具爆炸。還有諸多注意事項和安全隱患需高度警惕。

打邊爐禁忌1｜各類食物安全烹煮時間 肉至少煮2分鐘

生的肉、海鮮、內臟含有細菌、病毒、寄生蟲等多種對人體有害的病原體，在煮的時候要徹底加熱，才能殺死他們。肉類處理｜勿滾水燙生肉！專家教正確處理凍水輕力下鍋防大腸桿菌

生的肉、海鮮、內臟含有細菌、病毒、寄生蟲要徹底加熱，才能殺死他們。（jsbaw7160@pixabay）

建議

1. 薄片的肉片通常需要煮1至2分鐘，而較厚的肉片需要10分鐘左右。

2. 魚蝦海鮮至少要15分鐘殺死寄生蟲

3. 內臟，尤其腦花、血旺等這些食材，最好煮10分鐘以上

4. 各種火鍋丸子煮5分鐘以上，看到從鍋底漂浮到湯面，且體積稍微膨脹即可。



打邊爐禁忌2｜生熟分開 避免交叉感染

生食（特別是生肉、禽類、海鮮）上的致病微生物（如細菌、病毒），會透過各種途徑轉移到可以直接食用的熟食上，如果不注意吃入口，很容易腸胃炎甚至食物中毒。食物中毒｜魚膽毒性勝砒霜切勿生食！3類魚不宜常吃恐增致癌風險

生熟筷子分開（Juan Encalada@unsplash）

建議：準備兩套或兩雙不同的碗筷，嚴格區分夾生肉海鮮和夾熟食的餐具



打邊爐禁忌3｜不要喝湯 加重腎臟負擔

火鍋湯底經過長時間高溫沸騰，食材（特別是肉類、海鮮、內臟、菇類和豆製品）中的普林會大量溶解在湯中且鈉含量超標，長期飲用或大量飲用這種「老湯」，會加重腎臟負擔。打邊爐｜火鍋湯底千祈咪飲 蔬菜菇湯一樣冇益？營養師護腎3食法！

不要喝湯，加重腎臟負擔（Markus Winkler@unsplash）

建議

1. 在剛開鍋30分鐘內飲，但不可過多。

2. 若已煮過大量肉類、海鮮、丸子和內臟後，千萬不要再喝。



打邊爐禁忌4｜吃太燙 易致食道癌

食道黏膜非常脆弱，耐熱溫度約在50-60°C，無法承受高溫的反覆傷害，而剛從火鍋撈出來的食物，溫度會很高，直接入口會燙傷。

剛從火鍋撈出來的食物，溫度會很高，直接入口會燙傷。（Donna Koch@unsplash）

建議：用嘴唇輕輕碰觸食物，如果感覺溫暖而不燙，就是適合入口的溫度。

