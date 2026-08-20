痛風飲食｜每日飲檸檬水降尿酸6周見效！專家推4飲法宜凍或溫水？

尿酸高了，飲食上這不敢吃、那不能碰，還有沒有更簡單的調理方式？



最新研究指出：一種日常飲品竟是天然的「尿酸促排劑」。堅持飲用，不僅有助於降低尿酸水平，還可能改善腎功能指標。

每天喝點檸檬水，尿酸真的降了！

2025年12月，《國際風濕病雜誌》上一項研究發現：每天喝鮮榨檸檬水，能顯著幫助降低尿酸水平，尤其對痛風和高尿酸人群效果更明顯。

研究人員將參與者分為三組：痛風患者、高尿酸血癥患者及健康對照組。他們每天飲用由2個新鮮檸檬榨汁並兑入2升水製成的檸檬水，持續觀察6周，結果令人驚喜：

痛風患者：尿酸平均下降1.25毫克/分升

高尿酸血癥患者：尿酸平均下降1.31毫克/分升

健康對照組：尿酸僅下降0.85毫克/分升，跟前兩組差異顯著



不僅如此，痛風患者的腎功能指標（腎小球濾過率）也得到了顯著改善。這表明，對於痛風患者而言，檸檬水不僅能輔助降尿酸，還可能改善腎功能指標。一杯檸檬水，雙倍益處。①

為什麼檸檬水能輔助降尿酸？

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檸檬水的輔助降尿酸作用，主要歸功於其「雙重機制」。

1. 檸檬酸鹽

中山大學附屬第一醫院風濕免疫科主任醫師趙繼軍2026年接受羊城晚報採訪時介紹，檸檬水之所以能輔助降尿酸，其作用機制在於：

檸檬富含天然檸檬酸鹽，經人體代謝後生成碳酸氫根離子，可有效提升尿液pH值、鹼化尿液，進而促進尿酸溶解與腎臟排泄，減少尿酸鹽結晶沉積。②

2. 維他命C

中國中醫科學院西苑醫院內分泌科主任醫師鄒本良2024年在中國醫藥訊息查詢平台介紹，檸檬水中含有豐富的維他命C，很多研究發現，維他命C對於促進尿酸排泄也有一定作用。③

檸檬水喝對才有效 記住這4點

1. 檸檬水要温水沖泡

建議用40℃以下的温水沖泡，以保護檸檬中的維他命C。

2. 檸檬水儘量別放糖

檸檬酸味較重時，有的人習慣加糖、蜂蜜等調味，但這會增加糖分與熱量攝入，不利於體重與代謝控制。

3. 胃酸過多的人少喝

檸檬水可能刺激胃酸分泌，胃酸過多、容易反酸和有胃潰瘍的人群儘量少喝或飯後喝。

4. 喝完檸檬水漱漱口

由於牙釉質怕酸，酸會使牙釉質脱鈣。及時漱口可以讓牙齒儘快脱離酸性環境，避免牙釉質受損。④

控制尿酸 避開這些「尿酸助推器」

除了適當飲用檸檬水，控制尿酸還需遠離以下幾類飲品，避免「喝出」高尿酸👇👇👇

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1. 酒和含酒飲料：喝得越多風險越大

不論是啤酒、白酒、威士忌、日式清酒、燒酒，都與高尿酸、痛風風險相關，並且是喝得越多，風險越大。建議戒酒，聚餐時不妨以茶代酒。

2. 甜飲料：果糖加劇尿酸問題

碳酸飲料、果味飲料、含乳飲料、含糖茶飲、奶茶、風味咖啡等，多添加果葡糖漿、高果糖粟米糖漿，本身含有大量的遊離果糖或經人體代謝後產生大量果糖。

果糖能給血尿酸值「雪上加霜」，一方面促進尿酸的生成，一方面減少尿酸的排出，這就是甜飲料加重痛風的關鍵所在。

3. 果汁：果糖含量也較高

即便是純果汁中，主要糖分還是果糖，此外還會有一些葡萄糖和蔗糖。對已經高尿酸血癥或痛風人群來說，對待果汁和甜飲料應該是一樣的態度：最好別喝。⑤

4. 海鮮湯：嘌呤含量非常高

蝦、扇貝、螃蟹等海鮮的嘌呤含量非常高，喝海鮮熬煮的湯，易引起痛風發作。

5. 火鍋湯：涮過食材後別再喝

很多人吃火鍋時喜歡喝菌菇、番茄等鍋底的湯，認為養生又健康。其實一旦在鍋裏涮煮過肉、菌菇、海鮮等多種食物後，看似清淡的湯裏嘌呤含量往往很高。

6. 乳白肉湯：高脂+高嘌呤疊加

紅肉類（豬肉、牛羊肉）等本身含有高嘌呤，長時間熬煮後，湯裏不僅高脂，還會高嘌呤。⑥

相關文章：痛風食物｜中和尿酸消腫低嘌呤 芹菜粟米營養師推4種食物防痛風👇👇👇

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本文綜合自：

①Lemon Water Reduces Serum Urate Levels in Gout Patients and Individuals With Hyperuricemia—A Pilot Study.International Journal of Rheumatic Diseases 28: e70488.https://doi.org/10.1111/ijrd.170488

②2026-01-20羊城晚報•羊城派《年底酒局多，尿酸飆升？別怕，DIY這種水能防痛風、保護腎！》

③2024-12-07中國醫藥訊息查詢平台《喝檸檬水能不能降低尿酸》

④2023-07-22廣醫四院訂閲號《三伏天喝檸檬水，你喝對了嗎？》

⑤2024-12-13福建省人民醫院《快收藏！高尿酸血癥、痛風人群的飲品宜忌》

⑥2025-01-24湖北省第三人民醫院健康體檢中心《想健康，多喝湯？這樣喝湯，尿酸、血脂悄悄升》



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