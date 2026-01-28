痛風飲食｜營養師低嘌呤飲食清單　打邊爐3招控制尿酸豆腐可吃嗎?

痛風患者如何在享受美食的同時避免高尿酸的威脅，是冬季飲食控制的重要課題。



台灣營養師薛曉晶提供了實用的飲食與生活注意事項，教導大家如何在寒冷的冬天也能輕鬆控管健康，遠離痛風的困擾。

選對食材遠離高普林食物

痛風患者應避免攝取高普林（嘌呤）食物，如內臟類、某些海鮮類、濃湯與高湯等。薛曉晶建議，選擇低普林食物，如雞蛋、豆腐、豆干等蛋白質來源，以及大部分的蔬菜和全穀類食物，如糙米、藜麥、燕麥等。

在選擇火鍋湯底時，盡量選擇清湯或昆布湯底，避免濃湯、麻辣鍋底或含酒湯底。薛曉晶提醒，應減少食用加工肉品，如丸子、香腸、培根（煙肉）等，選擇雞胸肉、瘦豬肉等較低普林的蛋白質。此外，過多的醬料含鈉高，會加重腎臟負擔，影響尿酸代謝，因此要避免過度沾醬。

控制飲品與酒精攝取是關鍵

酒精會影響尿酸代謝，特別是啤酒與含糖酒精飲料最容易誘發痛風發作，應避免飲用。薛曉晶提醒，每日飲水量達2000-3000毫升，有助於尿酸排泄，降低尿酸結晶沉積的風險。同時，應減少喝果汁、含糖汽水等高果糖飲品，因果糖會加速尿酸生成。

生活習慣調整有助控制痛風

除了飲食控制，生活習慣的調整也是控制痛風的關鍵。薛曉晶表示，體重過高會增加尿酸合成，建議透過均衡飲食搭配運動，每周減重不超過0.5～1公斤。每日進行30分鐘中低強度運動，如快走、游泳等，有助於促進尿酸代謝，但應避免過度劇烈運動，以免乳酸堆積，抑制尿酸排泄。此外，充足的睡眠和放鬆也很重要，建議每日睡眠達7～8小時，保持規律作息。

針對冬季痛風患者的飲食，薛曉晶提供了一些實用的小建議。她推薦健康燉湯食譜，如蓮藕豆腐雞湯，材料包括去皮雞胸肉、豆腐、蓮藕、紅蘿蔔、薑片等，營養均衡且普林含量低。

在火鍋搭配上，優先選擇蔬菜、豆腐、金針菇、南瓜等低普林食材，蛋白質則選擇雞肉、瘦豬肉，每次份量控制約一個手掌大小，用餐順序先吃菜再吃肉。面對應酬，也可選擇清淡主食如蒸魚、燙青菜、糙米飯，控制酒量與分量，飲料以白開水或無糖茶替代。

薛曉晶強調，痛風的控制需要長期的生活方式調整，減少高普林食物，增加水分攝取與規律作息，能顯著降低痛風發作的風險。透過這些實用的飲食與生活注意事項，相信大家都能在冬季享受美食的同時，也能輕鬆控管健康，遠離痛風的困擾。

