氣炸鍋煮食貼士｜6種食物最合適　注意這3點再用2種配備事半功倍

關於空氣炸鍋（氣炸鍋），有人說是買了用不了幾次就「吃灰」的閒置小鍋，有人說是能做出百種食物的實用廚具。



空氣炸鍋到底好不好用，應該如何發揮它的最大功效？一起來看！

空氣炸鍋的工作原理其實很簡單——靠加熱元件產生熱量。空氣炸鍋裏面的小風扇會讓熱風循環，利用食物自身的油脂快速升温揮發，在不額外加油的情況下讓食材表面形成金黃酥脆的外殼，同時鎖住內部水分，讓食物吃起來既有油炸感又減少油脂攝入。

聽起來和烤箱（焗爐）很像是不是？沒錯，其實空氣炸鍋就是縮小版的有熱風功能的烤箱。



1. 比油炸熱量低、更健康

傳統油炸讓食物本身增加脂肪含量，熱量大大提高。比如：麵包片吸油率可以達到80%，炸雞蛋可以達到43%。而空氣炸鍋不僅不會增加油脂的熱量，還可以把自身的脂肪逼出來。

除了熱量低，在營養保存等方面，空氣炸鍋比傳統油炸也更勝一籌。根據實驗數據，對比傳統油炸雞柳，空氣炸鍋製作的雞柳維生素 B1損失率僅為9.4%，而油炸損失率高達19%。

2. 好清潔

空氣炸鍋通常採用抽屜式的設計，方便拿取清潔。內部大多使用了特氟龍的材質，與不粘鍋材質相同，也有的使用了陶瓷、玻璃等材質，所以即便有油脂流出，也能很好地清潔。如果用上了硅油紙或者錫紙盤，那就更省力了。

3. 省時間

和烤箱相比，空氣炸鍋因為在小容量的密閉空間反覆循環熱風，所以烤東西時間要比烤箱快很多。比如同樣是製作300g的冷凍薯條，空氣炸鍋僅需16分鐘，而烤箱需32分鐘（含預熱）。

另外，和傳統烤箱相比，空氣炸鍋體積小，可以代替烤箱，尤其適合面積不大的廚房。

1. 烤肉

食物特點：自身含油脂的肉類

推薦菜品：孜然羊肉、無油雞米花、烤雞翼



空氣炸鍋可以輕鬆做出外焦裏嫩的烤肉，比如孜然羊肉和烤雞翅。將醃製好的羊肉或雞翅放入空氣炸鍋，設定合適的温度和時間，就能得到美味的烤肉。而且，空氣炸鍋的熱風循環能讓肉質更加均勻受熱，避免了傳統烤箱可能出現的局部焦糊問題。

2. 受潮食物變脆

適用場景：軟化的堅果、薯片、餅乾



受潮的堅果或者放了一天的堅果可以利用空氣炸鍋的熱風循環功能恢復脆感。將堅果平鋪在空氣炸鍋的烤籃中，設定較低的温度（如120℃）烤制幾分鐘，就能讓堅果重新變得香脆可口。

3. 半成品加熱

對於想快速解決一餐或不會複雜烹調的人來說，空氣炸鍋再合適不過。



現在市面上有很多半成品，比如炸豬排、韭菜盒子、意大利麵等，通過適當加熱就可以解決。比如生鮮超市的半成品豬排，200℃正反面各8分鐘；韭菜盒子，冷凍的180℃正反面各6分鐘。

4. 自製健康小零食

空氣炸鍋可以將普通食材變成美味的小零食。



比如將豆皮剪成小塊，放入空氣炸鍋烤製，預熱後180°C烤5分鐘，就能變成香脆的豆皮小零食；醬牛肉切成1毫米厚的薄片，用空氣炸鍋低温烤制，就能製作成健康的牛肉乾；饅頭片也可以通過空氣炸鍋烤製成香脆的烤饃片。

5. 烘焙

空氣炸鍋可以製作簡單的烘焙食品，比如蛋撻、曲奇。



蛋撻相對簡單，將蛋撻液倒入蛋撻皮中，放入空氣炸鍋，設定合適的温度和時間，就能烤出金黃酥脆的蛋撻。不過如果控制不好温度，就會有點糊。

6. 做甜品

空氣炸鍋還可以用來製作甜品。



比如烤梨，將梨去核後用錫紙包裹，放入空氣炸鍋，加入適量的冰糖和水，烤製40分鐘就能得到軟糯香甜的烤梨。此外，空氣炸鍋還可以用來熬糖，製作糖葫蘆等。

看到這裏是不是躍躍欲試了？別急，使用空氣炸鍋時要注意以下幾點。

配備這些，更省力

1. 省力必備——錫紙盤、硅油紙盤

使用錫紙盤或硅油紙盤可以防止食物粘附在空氣炸鍋的烤籃上，方便清潔，同時也能更好地控制油脂的攝入。

2. 省油必備——噴油壺

噴油壺可以幫助將少量的油均勻地噴灑在食材表面，既能保持食物的口感，又能減少油脂的使用量。

使用小貼士

使用空氣炸鍋時記住這3點，就可以在享受美食的同時，控制有害風險。

1. 少烤澱粉類食物

空氣炸鍋更適合有點油脂和水分的食物，比如肉類。澱粉含量高的容易烤糊，容易產生有害物質。

2. 控制好温度和時間

每個空氣炸鍋有它自己的「脾氣」，在使用時多摸索。推薦可視化的炸鍋，可以看到食物變化。食物表面只要變金黃了就可以了，不要過度烘烤成褐色。

3. 不要把空氣炸鍋當成做飯的主力

空氣炸鍋温度高，沒必要經常用空氣炸鍋高温烹飪食物。平時可以多使用蒸、煮、燉、涼拌等相對低温的烹調方式。

