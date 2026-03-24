男子常吃1小食損腎功能　醫揭最傷腎5粉末咖啡粉上榜+現1情況即掉

廚房裡擺滿了瓶瓶罐罐，各式調味料是提升料理層次的好幫手，但潮濕環境最怕的調味料受潮、結塊難撒，台灣腎臟科醫師洪永祥指出，「粉末狀」的食物因為表面積巨大，若長期暴露在熱氣與水氣中，受潮發霉恐滋生一級致癌物黃麴毒素，長期攝入會損害肝臟、腎臟。



洪永祥在Facebook「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，無色無味的黃麴毒素、赭麴毒素，生長蔓延超快，而且非常「耐熱」，即使加熱烹煮，未達280度依然穩如泰山。急診曾經有名個案，50歲中年男子日常節儉，因計程車職業會到處鑽走巷弄，載客之餘順便品嘗藏在地美食，超愛在刈包（肉夾包）、豬血糕、麻糬加大量花生粉。

5大容易受潮粉狀食物（01製圖）

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這位司機大哥後來因疲累感、皮膚發癢，尿液顏色像濃茶而就醫，檢查發現肝指數飆高，腎功能也出現急性損傷。當下查不出病毒性肝炎或是脂肪肝，分析長期飲食後，原來家中放置的花生製花生醬、花生粉都置放好久，還有「一球一球」的結塊，捨不得丟，甚至會拿來配點心吃。

洪永祥指出，花生粉極可能含有致命的黃麴毒素，它在粉末裡偽裝得很好，看起來沒有綠色的黴毛，其實毒素早已滲透整包粉末。而當食物磨成粉時，表面積會呈幾何級數增加，吸濕效率更快，會迅速吸附空氣中的水分，達到黴菌生長的標準。更恐怖的是，花生粉發霉，黴菌絲會跟粉末混在一起，偽裝成「受潮結塊」。

洪永祥分析五大超級傷肝腎排行榜，分別是花生粉、中藥粉、五穀粉、咖啡粉、膠原蛋白粉，只要結塊、出現油耗味或變色，就是發霉，千萬不要以為「拍一拍、曬一曬」就能吃，肉眼辦不見的菌絲可能早已長進食物深處。

5大易生菌傷肝腎粉

1. 膠原蛋白粉

許多人習慣將大桶或一大包的蛋白粉放在廚房流理台、飲水機旁以方便沖泡飲用。當頻繁開關導致冷凝水滲入，高蛋白環境是黴菌的「頂級營養源」。

2. 咖啡即溶包與咖啡粉

咖啡豆在儲存過程中若環境潮濕，極易產生赭麴毒素A。磨成粉後，如果包裝密封不嚴，毒素濃度會隨濕度增加。

3. 五穀／堅果粉

這些粉含有大量油脂，受潮後除了真菌毒素，還會發生油脂酸敗（產生油耗味），進而產生傷害細胞膜的自由基。

4. 科學中藥粉

很多人為了方便，藥包隨手放在餐桌或口袋，許多科學中藥添加了玉米澱粉作為賦形劑，極度吸水。中藥粉結塊後，裡面極易滋生肉眼看不見的黴菌。

5. 花生粉

可說是終極大魔王！花生粉通常是由碎裂、品質較差的花生仁加工而成，且花生本身就是黃麴黴菌的最愛。黃麴毒素會誘導腎臟粒線體功能障礙，導致肝腎衰竭。

洪永祥提醒，護腎自救只需要簡單的小動作，分買小包裝、保持乾燥、過期不吃。最好的保存方法是放進密封罐，再放入冰箱，小包裝仍要盡速吃完，粉狀物開封後建議在1個月內吃完，出現黑、白、綠色斑點，建議直接丟棄。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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