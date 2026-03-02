傷腎｜65歲男日飲1款湯2周後險洗腎！醫揭5種湯最傷腎首位多人飲

傷腎飲食｜補湯｜很多人都喜歡飲湯，不止好味又可滋補養生。但原來並非所有湯都百利無害，台灣就有一名65歲男子，每日飲兩碗老火湯，僅2周後就致嚴重貧血，腎功能惡化，幾乎要洗腎。醫生警告，以下這5種湯切勿多飲，小心「養生湯」變「催命符」！



65歲男日飲1款湯2周後險遭洗腎！（示意圖／gettyimages）

傷腎飲食｜每日2碗補大骨湯 2周腳腫呼吸困難送院險洗腎

補湯（如老火湯、十全大補湯等）能補氣養血、增免疫力特別適合大病初癒人士，不過飲用不當亦會傷身傷腎。台灣腎臟專科醫生洪永祥在Facebook分享，陳先生（化名）平時身體都算健康，僅有輕微的血壓問題，但一直控制得不錯。直到不慎跌倒致骨裂後，太太聽從「吃骨補骨」的說法，每日花6個鐘煲大骨湯，讓他早晚各飲1碗。起初陳先生自覺情況轉好，沒想到2周後，小腿腫如麵糰可按出凹洞，排尿量減少並伴隨大量泡沫。最後更因胸悶、呼吸困難被緊急送醫。經檢查後發現，陳先生的腎絲球過濾率（eGFR）從60跌至14，確診末期腎病變（慢性腎臟病第5期）。

傷腎飲食｜5種湯最傷腎 第1名嚴重時恐致心臟驟停

為什麼補湯不僅無益，還加重身體負擔？錢醫生解釋，這些食材經長時間熬煮後會釋出大量的鉀、磷及嘌呤，長期飲易致高血壓、腎小管損傷甚至尿毒症。所以切勿盲目進補，尤其以下這5種湯。

傷腎湯第五名：日式拉麵濃湯

根據世衛（WHO）建議，成人每日鈉攝取量不應超過2,400毫克，但一碗日式拉麵的鈉含量高達3,500至5,000毫克，嚴重超標。高鈉會導致高血壓，從而引發腎小球動脈硬化（夜尿增多、水腫、蛋白尿等症狀）。

傷腎湯第四名：酸辣湯及羹湯

酸辣湯中常見的豆腐、筍片等食材，草酸含量極高，易與體內的鈣結合成草酸鈣結石，阻塞輸尿管造成腎積水。此外，這類湯多用生粉水「勾芡」，容易令血糖飆升，對糖尿病患者尤為不利。

醫揭5種湯最傷腎，第1名嚴重時恐致心臟驟停。（pixabay）

傷腎湯第三名：火鍋底湯

當肉類、海鮮與蔬菜在鍋中久煮超過30分鐘，就會大量釋出磷酸鹽、鉀離子及添加劑，形成一鍋濃縮的「化學元素表」，飲落肚會加重腎臟負擔。

傷腎湯第二名：長時間熬煮大骨湯

大骨湯並非補鈣良藥，反而含有重金屬。研究指出，哺乳動物（豬、牛等）體內90%以上的鉛（重金屬）都儲存於骨骼中，長時間燉煮會大量釋出，含量比水高10倍，直接損傷腎小管。此外，骨頭富含磷，熬煮愈久溶出愈多，對於腎功能不全者，會引發高磷血症，進而加速腎功能衰竭。

傷腎湯第一名：不明來源藥膳補湯

這類「中藥材藥膳湯」，其實是傷腎的頭號殺手。許多人誤以為體虛就該進補，卻忽略了中藥材本身是植物，含有極高濃度的鉀離子。對腎功能受損者而言，極易引發高血鉀症，嚴重時甚至導致心臟驟停。更危險的是，許多藥膳並非來自專業中醫師，而是成分不明的「祖傳秘方」，對腎臟而言無異「雪上加霜」。

傷腎飲食｜健康飲湯4原則

想喝湯又怕傷腎？其實不必完全戒絕。錢醫生表示，只要掌握以下4個保腎原則，就能「愈飲愈健康」。

1. 優先飲清湯（如清澈的蔬菜湯）

2. 縮短熬煮時間（不超過30至40分鐘）減少磷、鉀及重金屬的釋出。

3. 只吃料少喝湯，嚐一兩口即可。

4. 餐前喝一碗清湯增加飽足感即可，忌用湯拌飯，以免攝取過多鹽分。

