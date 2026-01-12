咖啡傷腎｜男子不煙不酒每日1杯齋啡致腎衰竭！醫揭6高危養生食物

咖啡｜腎衰竭｜傷腎食物｜咖啡有提神醒腦、有益心血管等多種益處，是很多人的每日必備飲品。不過，有醫生指出，一名男子不碰煙酒，是標準的養生達人卻因為每天飲1杯黑咖啡而患上腎衰竭，除了咖啡還有這些常見的養生食品。



1名50歲的男子每日飲1杯咖啡導致腎衰竭。（AI圖片生成）

咖啡傷腎｜每日1杯咖啡 導致腎衰竭

在中醫角度中，五臟六腑腎排第一，脾脏排第二，一個是先天之本，一个是后天之本，然而我們卻在無形中讓腎臟承受過多負擔。台灣腎臟科醫生洪永祥在Facebook分享，1名50歲的男子不煙不酒，無其他隱藏疾病，直到有一天在跑步時突然暈倒，送醫後查出「慢性腎衰竭五期」，經詢問發現這名男子喜歡在特價時買大袋裝的咖啡豆回家囤，發霉變色了也不捨得丟最終導致腎功能嚴重受損。

為什麼普通的咖啡豆會導致如此嚴重的後果？洪醫生表示，是因為發霉的咖啡豆可能含有赭麴毒素，這是一種由霉菌（如麴菌、青霉菌）產生的天然毒素，進入人體後會集中攻擊腎臟，破壞腎絲球過濾膜，引發細胞發炎干擾代謝。

咖啡傷腎｜赭麴毒素5危害 耐熱性高達280℃

洪醫生特別提醒，這種毒素極其頑強，偏好溫暖潮濕的環境，在氣溫25°C，濕度超過 18.5%時便開始滋生，若相對濕度高於85%生長更為迅速。最可怕的是，必須加熱超過280°C才會分解，一般的烘焙或沖泡根本無法將其消滅，一旦進入人體，要長達35到50天才會代謝排出。根據歐洲食品安全局 (EFSA)的資料顯示，除了傷腎，赭麴毒素還有這4大危害：

1. 致癌（如泌尿道腫瘤）

2. 干擾大腦發育，特別胎兒和兒童。

3. 降低抵抗力

4. 影響神經系統導致記憶力下降等。



傷腎食物｜6種養生食物也高危

赭麴毒素常見於保存不當的農產品中，洪醫生指出尤其以下6種養生食物。

1. 咖啡豆

咖啡豆從採收、運輸到儲存，只要任一環節出現紕漏，赭麴毒素便可能快速滋生。特別是大包裝、無品牌、來源不明的廉價咖啡豆。許多生產商會用重烘焙壓掉那股霉味，讓消費者以為喝到的是焦香。

2. 五穀粉與即溶燕麥

洪醫生表示，這類粉末狀食品一旦未密封好或用濕的湯匙舀取就極易受潮。

3. 紅麴粉、堅果、乾豆類

紅麴粉若發酵不當，會產生橘霉素，同樣殺傷力驚人，花生、薏仁、綠豆等乾貨只要開封後未冷藏都極易中招。

洪醫生教5招預防法

1. 少量購買：不要因價格便宜而購買大包裝食物，建議只買一周內能吃完的份量。

2. 密封冷藏：建議乾貨、中藥材、開過的咖啡豆，用密封容器保存並放入冰箱。

3. 適當斷捨：只要發現不尋常請立即丟棄不要只剔除壞掉部分。

4. 常用除濕機：將環境濕度維持在60%以下，抑制毒素生長。

5. 定期清潔：對廚房、浴室等潮濕處可用稀釋白醋或含氯漂白水溶液清潔並保持通風。