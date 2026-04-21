電飯煲｜保溫食物多少小時增致癌風險？5廚房小物做錯恐食物中毒

食物安全｜很多人為了省事，習慣把煮好的粥、吃剩的飯一直留在電飯煲裡保溫，以便隨時進食。但這樣做真的安全嗎？有醫生警告，小心以為這樣方便、省事，其實會滋生細菌，增加致癌風險。除此之外，以下這5個我們習以為常的煮食習慣，其實都大錯特錯。



電飯煲保溫逾4小時，極易滋生細菌，增致癌風險。（freepik）

飯煲致癌｜電飯煲保溫逾4小時 增致癌風險

電飯煲早已不再是單純的煮飯工具，是集蒸、燉、煲、煮、烘焙於一身的萬能鍋，穩坐家家戶戶的廚房用具C位。但也正因如此，很多人便以為電飯煲保溫時的高溫很安全，足以殺菌。事實上，食物保鮮有個關鍵的「危險溫度帶」，即5°C至60°C之間，屬於細菌繁殖最活躍的區間。一般電飯煲的保溫功能，大約落在60°C到70°C左右，看似高於危險帶，但這其實隱藏了2大安全隱患。

電飯煲保溫2大壞處：

1. 受熱不均勻：電飯煲頂層接觸空氣的部分，溫度極易跌到60℃以下，掉入危險帶。



2. 產生二次污染：若飯菜被吃過沾染了唾液，便會造成二次污染，產生金黃葡萄球菌、沙門氏菌等病菌，一旦溫度適合，20分鐘數量就能翻倍。



此外，據食物安全中心的資料顯示，許多綠葉蔬菜天然含有硝酸鹽（如菠菜、西蘭花、菜心等），正常食用並無大礙。但若長時間保溫，滋生的細菌會將硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽，產生一級致癌物——亞硝胺，增加患上肝癌、胃癌的風險。因此，在電飯煲保溫模式下的飯菜，最好在4小時內吃完。

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傳統電飯煲煮飯結束跳至保溫模式時，溫度通常維持在65℃左右，極易產生波動，甚至降至60℃以下。（iStock）

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雖然不同品牌的保溫溫度略有差異，不過，若你家中用的是傳統電飯煲更危險。因為其依賴簡單的底板電熱管加熱，當煮飯結束跳至保溫模式時，溫度通常維持在65℃左右，極易產生波動，甚至降至60℃以下。據《人民日報》引述的多名專家觀點指出，除了電飯煲，以下這5個煮食習慣，亦要避免，否則易引起食物中毒。食物安全｜飯煲保溫食物不變壞？1種飯煲易墮危險溫度帶細菌翻倍

1. 筷子沒更換

許多家庭習慣用木筷子、竹筷子，覺得筷子沒壞就不用換，一用就是好幾年。竹筷與木筷最容易因潮濕而發霉，甚至只需一天就能產生黃曲霉毒素，增加患肝癌的風險。此外，若消毒不徹底，亦會產生大腸桿菌及金黃葡萄球菌，引發腹瀉、嘔吐或急性腸胃炎等症狀。建議每3至6個月就換一次。打邊爐中毒｜用錯筷子恐傷腎膀胱癌！專家揭5類筷子優劣邊種最好?

竹筷與木筷最容易因潮濕而發霉，只需一天就能產生黃曲霉毒素，增加患肝癌的風險。（pixabay）

2. 抹布沒分類

喜歡「一塊抹布擦到底」的人要注意了，這種做法極易導致細菌的交叉污染。專家指出，抹布用久後之所以會發臭、變硬，是因為吸附了大量油垢與水垢導致纖維變硬。同時極易滋生細菌，最好分門別類，擦桌、洗碗的抹布要分開，建議每個月更換1次。

抹布用久後會發臭、變硬，是因為吸附了大量油垢與水垢導致纖維變硬。同時極易滋生細菌（freepik）

3. 使用有刮痕易潔鍋

易潔鍋一旦出現劃痕嗎，就要立即掉！據《人民日報》引述的研究表明，塗層上僅僅出現1毫米的破損，都會釋放出數以萬計的微塑料顆粒（如特氟龍），吃入肚後，幾乎無法被身體排出，長期以往會損害健康。

易潔鍋塗層上僅僅出現1毫米的破損，都會釋放出數以萬計的微塑料顆粒（如特氟龍）。（freepik）

4. 百潔布不常換

百潔布疏松多孔極易殘留水分、油垢與食物殘渣，即便看起來很乾淨也可能布滿細菌。所以用完后應立即洗淨、擠乾，並放置在通風乾燥處。建議至少每個月換1次。

百潔布疏松多孔極易殘留水分、油垢與食物殘渣，即便看起來很乾淨也可能布滿細菌。（unsplash@Artem Makarov）

5. 砧板沒分生熟用

不止有刮痕的鍋有危險，砧板都有。木質砧板用久後有刀痕，極易藏污納垢，不僅滋生霉菌，切生肉時殘留的大腸桿菌或沙門氏菌等細菌，更會污染其他食材，嚴重時恐引發食物中毒。建議至少準備2塊砧板，做到生熟分開。

木質砧板用久後極易藏污納垢，不僅滋生霉菌，更會污染其他食材，嚴重時恐引發食物中毒（unsplash@Andrey Matveev）

參考資料：人民日報健康客戶端