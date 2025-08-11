西蘭花=天然漱口水？1天然化合物減92%牙菌斑助抗癌 防蛀牙10蔬菜

西蘭花營養豐富，具抗氧化、助防癌、護心血管等功效，但原來西蘭花的好處不僅於此，原來還有助防止蛀牙，能釋放堪稱「天然漱口水」的化合物！而這些化合物更有助平衡荷爾蒙、提升免疫系統，減低患癌風險。



西蘭花功效｜研究指DIM防蛀牙 能抑制92%牙菌斑

以色列內蓋夫本古里安大學（Ben-Gurion University of the Negev）與中國四川大學、新加坡國立大學合作，在學術期刊《Antibiotics》上發表了一項研究，指3,3′-二吲哚甲烷（DIM, Diindolylmethane）能抑制達92%蛀牙元兇——變異鏈球菌形成的牙菌斑，有「類似漱口水」的功效，未來或有機會添加在漱口水中，以大幅度提升口腔護理的作用。

DIM是一種天然化合物，主要來自十字花科蔬菜的消化過程，它不會直接存在於蔬菜，但會經過胃酸作用而產生。除了有助防止蛀牙，還不少對健康的益處。

DIM二吲哚甲烷5大功效

1. 平衡荷爾蒙：DIM有助調節雌激素水平，避免雌激素過量，產生經前綜合症（PMS）、更年期症狀等。對男性DIM也可維持睾酮正常水平，減低前列腺的問題。對降低激素相關癌症如乳腺癌、前列腺癌風險也有幫助。



2. 促進新陳代謝：DIM對於分解脂肪和碳水化合物也有幫助，改善肥胖。



3. 抗發炎：DIM具有抗氧化作用，有助身體對抗自由基，避免慢性發炎。



4.促進肝臟排毒：DIM有助身體清除有害化合物和毒素，維護肝臟健康。



5. 防止蛀牙：研究已證實DIM能抑制達92%牙菌斑，對防止蛀牙有積極作用，有類似漱口水的功效。



除了西蘭花，攝取DIM還有以下10種蔬菜選擇。而烹調方法也會影響其釋出成分的多寡，有研究發現，煮沸的椰菜其DIM濃度比生吃高出6倍。

攝取DIM最佳的10種蔬菜：

1 抱子甘藍（Brussels Sprouts）

2 綠葉甘藍（Collard Greens）

3 羽衣甘藍（Kale）

4 椰菜花（Cauliflower）

5 椰菜（Cabbage）

6 白菜（Bok Choy）

7 西蘭花（Broccoli）

8 大頭菜（Turnip）

9 蘿蔔（Radish）

10 芝麻菜（Arugula）

當然維護口腔衛生、防止蛀牙，不能靠吃菜，也必須維持良好的護理習慣，如刷牙、使用牙線和定期檢查。