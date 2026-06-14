健康飲食｜研究證每餐少吃兩口延緩衰老抗發炎！3招判斷怎算8分飽

在很多人觀念中，「吃飯一定要吃飽」「吃撐了才算吃飽」……這其實戳中了很多人的健康誤區：真正對身體健康的吃飯方式，從來不是「吃到飽」「撐到難受」，而是「少吃兩口，適當保持飢餓感」。



而最近的一項權威研究恰好印證了這句樸素的真理：每次吃飯時少吃兩口，不僅能讓你更舒服，還能從根源上抑制慢性炎症、延緩衰老。

學會6招輕鬆養成八分飽體質（01製圖）

這6招讓你別再吃到撐👇👇👇

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研究發現：每頓飯「少吃兩口」能降低慢性炎症

你有多久沒有體會過那種吃完飯不犯困、胃裏不墜得慌的感覺了？2026年4月，《自然·衰老》期刊刊發的一項令人振奮的研究發現，長期飯吃「八分飽」，可以有效抑制一種關鍵促炎介質「補體蛋白C3a」，相當於在源頭上降低衰老相關慢性炎症，從而延緩人體衰老。①②

研究人員找來42名三四十歲的健康中年人（他們原本都不算胖），僅僅要求他們每天在現有飯量基礎上，最後「少吃兩口」（大約減少14%的熱量攝入）。

堅持兩年後，神奇的變化發生了：

身體慢性炎症風險降低了——部分促炎標誌物水平下降；

身上「贅肉」真的掉了不少——他們平均體重下降了10%。①②



所以，老一輩那句「壽命是從嘴裏省出來的」，正在被越來越多的現代科學印證。即使一個不肥胖的人，也能從「少吃兩口」中延緩衰老、改善代謝。

「八分飽」到底是什麼感覺？記住這3點就夠了

很多人不知道怎麼把握「八分飽」，其實它就是一種「不餓、不撐的輕快感」，記住這3點，輕鬆判斷：

1. 胃裏「踏實不墜脹」：既不感覺餓，也不會有「撐得想松腰帶」的飽腹感。

2. 食物「可吃可不吃」：就是看見好吃的食物還能再吃兩口，但「可吃可不吃」。

3. 身體「輕盈無負擔」：吃完站起來溜達，胃裏不墜得慌，不會只想往沙發上癱。



還有一個更簡單的判斷方法，看自己「下一頓飯的飢餓感」：這頓飯吃完，到下一頓提前1小時左右出現温和飢餓感，說明吃得剛剛好「八分飽」；

如果到吃飯時間了還不餓，甚至有點脹，多半是上一頓吃多了；不到吃飯時間就餓得發慌、頭暈，說明沒吃夠，可適當加一點健康加餐（比如一小把堅果）。③

每頓飯少吃兩口，你會真的感覺更舒服

1. 少吃兩口，脾胃更輕鬆

很多人得胃病，都是「吃出來的」——吃多了容易反酸、燒心、肚子脹。北京中醫醫院主任醫師馬淑華2024年在其微信公號刊文介紹，中醫認為脾主運化，一旦你吃得太多了，脾胃運化功能失調，就會出現胃脹、胃疼等問題。如何改善呢？那就別吃多了，保持一點飢餓感。④

2. 少吃兩口，睡眠更安穩

過去老人常說，「少吃一口，舒服一宿。」肯定有很多人因為晚上吃得多了睡不着，經常失眠。其實這個也很好調理，晚上只吃七八分飽，儘量在七點過後不要進食，有些失眠自然會消失。④

3. 少吃兩口，身材更可控

俗話說「一口吃不成胖子」。中國疾病預防控制中心營養與健康研究所在全國8個省市進行的一項觀察研究發現，每人每天多攝入45千卡能量（相當於多吃一口），一年後體重可增加1公斤。很多人對於「45千卡」沒有概念，吃掉45千卡就相當於：

吃米飯40克（半個拳頭大小）

吃水餃25克（1～2個餃子）

吃15顆葡萄乾（差不多是小半把）

吃1/4個雞腿或者1/4個完整的雞翅

吃1粒黑芝麻湯圓。⑤



4. 少吃兩口，大腦更健康

中山大學附屬第六醫院中醫科醫師邱超平2016年在健康時報刊文表示，研究發現，適當的熱量限制可降低腦卒中（中風）的風險。熱量限制對大腦功能的良好維持有很多好處，尤其是對於超重者而言；其具體作用機制包括延緩衰老、抗氧化應激、預防性保護等，但也應當注意避免它帶來的不利影響。⑥

學會這6招，輕鬆養成「八分飽體質」

道理都懂了，可一上桌就控制不住食慾怎麼辦？別慌，學會這6招，讓「少吃兩口」變成身體記憶。

1. 按時按頓吃飯

吃飯要規律，別等餓得受不了才吃飯。這樣可避免太餓後吃得又多又快。

2. 注意吃飯順序

吃飯時先吃蔬菜和肉，最後吃主食，這樣的順序可實現熱量最小化，飽腹感最大化。

3. 吃飯時要專心

吃飯時要專注於食物，大腦更容易感受到吃飽與否。如果邊看手機邊吃飯，容易吃過量。

4. 儘量細嚼慢嚥

培養「慢慢咀嚼」的意識，一般來說，最好保證每口咀嚼不少於5次。緩慢地進食可以讓胃和大腦同步感受到吃飽的感覺。建議成年人每餐進食時間不少於20分鐘。

5. 使用小號餐具

小號餐具有一個好處，吃完後會提醒自己，已經吃完了一碗了，還有助於放慢進餐速度。

6. 吃飽了就離桌

感覺吃得差不多了，就離開餐桌。想要擺脱自己貪吃的慾望，最好的辦法就是遠離美食。

寫在最後

老一輩總說「壽命是從嘴裏省出來的」，以前總覺得是「窮苦日子吃不飽」，現在卻在越來越多的研究中得到科學驗證。最好的養生從不是吃什麼山珍海味，而是面對滿桌美食時，依然保有那份「留兩口」的清醒與剋制。

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本文綜合自：

①Exoproteome of calorie-restricted humans identifies complement deactivation as an immunometabolic checkpoint reducing inflammaging. Nat Aging (2026).

②2026-04-14醫諾維《Nature Aging：飯吃八分飽，能從源頭上抑制慢性炎症，從而延長壽命》

③2025-08-27健康中國《「七八分飽」到底怎麼界定？學會這3招，吃對真能瘦 | 科學減重一起來》

④2024-06-20微信公眾號「馬淑華主任」《中醫馬主任告訴你，民以食為天，三種疾病，餓一餓就消失了》

⑤2015年中國營養與健康高峰論壇，北京大學公共衛生學院馬冠生教授演講

⑥2016-08-19健康時報《少吃也能防中風》



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