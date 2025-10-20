先菜後肉是錯？專家揭不同年齡進食順序長者先吃肉+長壽飲食6建議

吃飯先？還是吃菜先？過去幾年「吃飯前先吃蔬菜」的進食順序廣受推崇，因為蔬菜的纖維能在腸道形成保護層，延緩糖分吸收。這種進食順序能有效穩定血糖、增加飽腹感，有助體重管理。然而，這個方法真的適用於所有人嗎？



進食順序｜先菜後肉在日本飲食指南中刪除 因被錯誤解讀

「先吃菜後吃肉」這項被大多數人遵循的進食順序，在日本政府官方最新制定的膳食營養指南《2025年版日本人飲食攝取基準》中卻被刪除。營養師野口知惠在相關解說中解釋，這項指引並非無效，而是因為其原本「控制血糖」的目的，在推廣過程中被過度簡化，甚至被誤解為單純的「減肥方法」，導致偏離了初衷，因此才被官方移除。

進食順序｜因年齡而異 長者不宜先菜後肉？

那麼，還要繼續「先吃菜」嗎？其實，這個飲食順序是因年齡而異。對於一般成人，可以維持先吃蔬菜的習慣，但60歲以上長者則建議改為「蛋白質優先」或「肉品優先」。為什麼會有這樣的區別呢？來聽聽專家怎麼解釋。

那麼，還要繼續「先吃菜」嗎？其實，這個飲食順序是因年齡而異。（Aurela Redenica@unsplash）

進食順序｜一般先菜後肉穩定血糖 最忌一口菜一口飯

一般成年人建議先吃蔬菜，這是因為蔬菜中的水溶性纖維可在腸道形成保護膜，減緩糖與脂肪的吸收，能有效穩定血糖，增加飽腹感，但切記不能一口蔬菜一口飯，要適當的間隔開來，否則碳水化合物會立刻與蔬菜混合，讓血糖上升的速度加快。

一般成年人建議先吃蔬菜，這是因為蔬菜中的水溶性纖維可在腸道形成保護膜，能有效穩定血糖。（ACworks@photo-ac）

進食順序｜60歲以上長者 先吃肉補充蛋白質

日本營養師菊池真由子在接受採訪時指出，長者不宜先吃蔬菜，因為高齡者的食量較少，先吃菜這會讓他們因飽腹感而吃不下肉類＜導致蛋白質攝取不足。

蛋白質不僅能維持肌肉，更與免疫力、貧血、腦部活動及記憶力息息相關。她強調，若65歲後沒有維持肌力，肌肉量會快速減少，會增加身體虛弱和臥床的風險。建議60歲以上長者，應優先攝取肉類、魚類、豆類等蛋白質，確保補足身體所需，再吃蔬菜補充膳食纖維，最後才吃白飯等碳水化合物，以均衡飲食。

長者若先吃蔬菜，會因飽腹感而吃不下肉類，導致蛋白質攝取不足。（daejeung Kim@unsplash）

正確的飲食習慣有助於維持健康體重、預防慢性疾病、增強免疫力，並改善精神狀態與情緒。那麼，所有高齡者都該注意什麼樣的飲食習慣呢？

長壽飲食｜健康飲食6大建議

1. 飲食多樣化：每周至少吃魚1次

不要總吃同樣的食物，多攝取不同種類的食材（如：蔬菜、水果、全穀物、堅果、豆類和魚類），有助於降低失智風險。

多攝取不同種類的食材，有助於降低失智風險。（Ella Olsson@pexels）

進食建議：

綠葉蔬菜：每天至少吃一至兩小碗。

其他蔬菜：每天至少吃一小碗。

莓果： 每周至少吃兩小碗。

堅果： 每天吃一把（約30克）。

魚類： 每周至少吃一次。



2. 早餐吃蛋白質：易消化優質蛋白

早晨攝取蛋白質，如雞蛋、魚肉等，能增加飽腹感，為一整天提供能量。

早晨攝取蛋白質，為一整天提供能量。（Louis Hansel@unsplash）

進食建議：選擇優質且易消化的蛋白質，如：雞蛋、豆漿、豆腐、魚肉，這些食物不僅蛋白質含量高，也更容易消化吸收。



3. 補充維他命D：與好脂肪同吃更吸收

維他命D是骨骼強健的關鍵。可食用富含維他命D的食物，如三文魚、雞蛋和日曬菇類。三文魚功效｜降血壓護腦防心臟病 奧米加3以外10個驚喜功效+食譜

維他命D是骨骼強健的關鍵。可食用富含維他命D的食物，如三文魚、雞蛋和日曬菇類。（David B Townsend@unsplash）

進食建議：維他命D是脂溶性維他命，最好與富含健康脂肪的食物一同食用，吸收效果更好。如在吃三文魚時，搭配一些橄欖油或牛油果。



4. 適量油脂：每天1湯匙便夠

膽固醇是維持年輕肌膚、強化身體能量的重要物質，過度害怕油脂反而會加速老化。若沒有相關慢性病，可適量攝取膽固醇。

進食建議：適量就好，即使是好油，熱量也高，所以要控制份量。每天一湯匙油就已足夠。



5. 多吃綠黃色蔬菜：抗氧化延緩衰老

南瓜、花椰菜、紅蘿蔔、番茄等富含抗氧化物，能對抗老化、提升免疫力，尤其是在60歲後。

南瓜、花椰菜、紅蘿蔔、番茄等富含抗氧化物，能對抗老化。（Randy Fath@unsplash）

進食建議：對於60歲後的長者，建議更要確保每日攝取至少3-4個拳頭大小的富含抗氧化物的蔬菜，例如南瓜、花椰菜、紅蘿蔔、番茄，以幫助對抗身體老化並維持良好免疫力。



6. 每日一拳頭水果：過多增腎藏負擔

水果富含水分、膳食纖維、維生素C和鉀，能幫助穩定血糖、提升免疫力、排出多餘的鈉，如：橙、橘、蘋果、藍莓、牛油果等

水果富含水分、膳食纖維、維生素C和鉀，能幫助穩定血糖、提升免疫力、排出多餘的鈉。（Alexander Schimmeck@unsplash）

進食建議：每天吃一個拳頭大小的水果（約200克），別吃太多，以免加重肝臟負擔。

