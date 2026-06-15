洛神花茶功效｜抗氧化力第1高過綠茶！降血壓防癌6功效+5類人不宜

洛神花茶功效｜講到抗氧化力強的茶，很多人都會想到綠茶。但其實有更厲害的！一項針對280種飲品的研究發現，「洛神花茶」的抗氧化能力高居第一，效果比綠茶、抹茶、紅茶等要好。建議搭配陳皮、蜂蜜等，可降火、護胃，不過並非人人皆宜。



研究證：洛神花茶抗氧化力第一，高過綠茶。（magnific）

洛神花功效｜洛神花季節

洛神花又叫玫瑰茄，盛產季為4月至9月，主要生在熱帶、亞熱帶地區。花、根、種子都可以入藥。常被製成茶飲、果醬、蜜餞，有抗氧化、美容養顏、降血壓等功效。特別適合夏季天氣熱，容易心浮氣躁、口臭、食慾不振的人。一項發表在《營養學期刊》上的研究表示，洛神花之所以抗氧化能力第1，是因為含有豐富的花青素與類黃酮等多種抗氧化物。研究人員還指出，每日飲3杯可令高血壓患者的收縮壓下降6個點，意味著能降低中風死亡風險14%。

洛神花茶｜降血壓膽固醇助抗癌好處多？中醫指6類人不宜或傷脾胃

洛神花6功效

1. 抗氧化 延緩衰老

隨著年紀增長，細胞容易受到自由基傷害。洛神花可有效中和體內自由基，不僅能延緩衰老，還能提升免疫力。

2. 降血壓 功效不遜藥物

除了抗氧化，洛神花另一顯著效果便是降血壓。有研究指出，飲洛神花茶可讓收縮壓平均降低6.67mmHg，舒張壓平均降低4.35mmHg。最令人震驚的是，洛神花的降血壓效果不比正規的降血壓藥（如Lisinopril、captopril）差。降血壓飲食｜洛神花天然降血壓藥功效顯著！專家推1喝法控制血壓

3. 護心血管 降壞膽固醇

洛神花亦可降低血液中的壞膽固醇，減少血栓的形成，預防心血管疾病。

4. 富含花青素 助防腸癌胃癌

洛神花富含花青素、原兒茶酸，可抑制癌細胞生長，使癌細胞凋亡，能預防結腸癌、肝癌、胃癌等。

5. 穩血糖 增胰島素敏感性

洛神花茶富含多酚，能提高胰島素的敏感性，延緩血糖上升的速度，有助控制糖尿病。

6. 鎖住膠原蛋白 美容養顏

洛神花被譽為「植物界的紅寶石」，能鎖住膠原蛋白，美容養顏。有研究表示，每日飲200毫升的洛神花茶，改善皺紋，讓氣色變紅潤。

洛神花被譽為「植物界的紅寶石」，能鎖住膠原蛋白，美容養顏。（Envato）

洛神花4搭配：清熱降火調理脾胃

單喝洛神花茶就非常有營養，但如果搭配不同食材，更有互補的效果。北京醫院營養科的朱明煒醫生就在「博禾醫生」網站上分享，洛神花與以下4種食材一起沖泡，不僅能清熱降火，還能調理脾胃。

1. 菊花：洛神花配菊花可增強清熱降火功效，菊花富含黃同類物質，可緩解眼睛疼痛。

2. 山楂：山楂與洛神花能共同促進消化，緩解食欲不振。

3. 蜂蜜：蜂蜜有潤喉作用，可緩解喉嚨不適，特別適合慢性咽炎患者。

4. 陳皮：陳皮能理氣健脾，搭配洛神花可去油解膩，建議選3年以上的陳皮。

陳皮能理氣健脾，搭配洛神花可去油解膩，建議選3年以上的陳皮。（iStock）

洛神花5類人不宜

洛神花雖然功效多多，但偏寒涼，並非人人皆宜。

~孕婦

~月經期間的女性

~體質虛寒人士

~腎臟病患者

~脾胃虛弱者



參考資料：博禾醫生