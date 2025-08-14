消委會花茶｜清心降火4款花茶寒熱底點揀？飲用5招喝錯時間傷脾胃

消委會花茶 | 天氣又熱又濕讓人心煩氣躁，想喝杯花茶清心降火？消委會發表報告，分析各種花茶的性味和功效，根據中醫意見給出飲用建議。花茶不但能美容養顔，還能紓緩情緒、改善睡眠。不過，喝花茶也要配合自身體質，喝錯隨時增加患病風險。



花茶分為「窨花茶」和「花草茶」兩種。（envato)

消委會花茶 | 花茶分2種：窨花茶、花草茶

花茶分為「窨（音熏）花茶」和「花草茶」兩種，「窨花茶」以茶葉例如綠茶、烏龍茶、紅茶為基底，搭配新鮮或乾燥的花朵，使茶葉吸收花香，再經過烘乾處理。「花草茶」直接由花朵或其他草本植物沖泡，不含茶葉，也不含咖啡因。

消委會花茶 | 花草茶製法：熱泡、冷泡

花茶可加入蜜糖、水果、杞子、紅棗等調味，增添營養價值，也分熱泡或冷泡兩種。

熱泡：花茶材料應以90℃或以下的熱水浸泡5至8分鐘，避免高溫破壞花香和營養。



熱泡花茶可以加快抗氧化物質和活性成分的釋放，達到助眠和助消化等即時功效，但高溫可能會破壞維他命C。熱泡能快速釋放茶葉中的香氣和風味，高溫下也會釋出較多咖啡因和單寧酸，適合喜歡濃郁口感及需要即時功效的人。

冷泡：將室溫水或冷水注入盛有花茶材料的容器，然後放入雪櫃浸泡6至12小時。



冷泡花茶會減慢脂溶性成分的釋放，咖啡因和單寧酸的溶出較少，可以保留清新細膩的風味，適合喜歡甘甜口感的人，寒性體質人士應避免飲用過多。

花茶有助舒緩情緒、改善睡眠。（unsplash）

消委會花茶 | 因應體質選擇花茶

飲用花茶前要先了解自身體質，再了解不同花茶的特性，因應自身體質選擇合適的花茶，如有需要可諮詢註冊中醫師，避免因選錯或過量飲用而引致不適。

熱性體質：面色紅潤，易口乾舌燥、便秘、長暗瘡、心情煩躁，不宜多喝溫性花茶。

寒性體質：經常手腳冰涼，容易面色蒼白和感到疲倦，不宜多喝涼性花茶。



中醫常説「寒者熱之，熱者寒之」，溫性花茶適合寒性體質，而涼性花茶則適合熱性體質，如陰陽失調，可能會增加患病風險。

涼性花茶：如菊花、金銀花有助清熱解毒。

溫性花茶：如玫瑰花、桂花有助驅寒。

平性花茶：如金盞花、桃花性質平和，適合多數人飲用。



消委會花茶 | 適合夏日飲用4款花茶

季節變化會令身體出現不同反應，中醫認為人應該隨着季節和天氣變化而調整生活方式，因此除了配合自身體質，也可按照四季更迭來選擇適合的花茶飲用。夏天悶熱，令人口渴心煩，消委會建議選擇這4款能清心降火、養心安神的花茶。

這4款花茶冷泡或熱泡皆可，但菊花較適合熱泡，可以快速釋放黃酮類，洛神花較適合冷泡或溫泡，以避免高溫破壞花青素及維他命C。

1.金銀花（Honeysuckle）

金銀花有助清熱解毒。（unsplash）

性味：性寒，味甘

功效：清熱解毒、疏風散熱，可緩解皮膚和咽喉腫痛、熱毒痢疾等病症。

禁忌：蠶豆症（G6PD缺乏症）患者禁用，孕婦、體質偏寒者慎用。

做法：乾燥金銀花約5-6克，放入杯中以少量熱水快速沖洗3-5秒，去除雜質，再把薰金銀花放入300毫升的沸水中，蓋杯燜泡5-8分鐘，過濾後即可飲用。

2.菊花（Chrysanthemum）

菊花有助解毒消腫。（unsplash）

性味：性微寒，味辛、甘、苦。

功效：疏風清熱、平肝明目、解毒消腫。菊花又因應品種、產地、製法等再細分為「杭菊」、「貢菊」、「滁菊」之類。

禁忌：孕婦、體質偏寒者慎用。

做法：乾燥菊花約5-6朵，放入杯中以少量熱水快速沖洗3-5秒，去除雜質，再把菊花放入300毫升，約90°C-95°C的熱水中，蓋杯燜泡5-8分鐘，過濾後即可飲用。

3.洛神花（Roselle）

洛神花可降血壓。（unsplash）

性味：性涼，味酸。

功效：止咳、幫助脾胃消化吸收，有解酒作用，亦可降血壓。

禁忌：孕婦、體質偏寒、胃酸過多、血壓偏低者慎用。

做法：乾燥洛神花8-10朵，放入500毫升冷水或常溫水中，放入密封瓶冷藏浸泡6-12小時，過濾後可直接飲用，或加冰塊、水果增添風味。

4.薰衣草（Lavender）

薰衣草有助鎮靜安神。（unsplash）

性味：性涼，味辛。

功效：鎮靜安神，主治失眠、情緒不穩引起之頭痛，亦可清熱解毒、散風止痕等。

禁忌：孕婦、體質偏寒者慎用。

做法：乾燥薰衣草花蕾1茶匙，放入杯中以少量熱水快速沖洗3-5秒，去除雜質，再把薰衣草花蕾放入250毫升，約85°C-90°C的熱水中，蓋杯燜泡5-7分鐘，過濾後即可飲用。

消委會花茶｜飲用花茶5貼士

1.留意花茶材料的色澤和氣味

選購花茶時，要留意乾花的色澤和氣味是否過分鮮艷和濃烈，以防產品經染色或摻雜人工香精。乾燥花應顏色自然，花瓣完整，碎屑不應過多，也應帶有清淡花香，若香味過於濃烈可能添加香精。

購買花茶材料時應選擇有機認證，無農藥殘留的產品，確保是可食用的乾花，而非裝飾用的。

2.搭配其他材料調和性味

如果擔心花茶的性味不適合自己的體質，可搭配其他材料調和。例如菊花性寒，但加入桂圓和紅棗等溫性食材後，花茶的寒性就得以緩和，即使是寒性體質的人士亦可偶爾飲用。

如飲用涼性花茶，可搭配熱性水果，例如荔枝、榴槤、車厘子等。如飲用溫性花茶，可搭配寒性水果，例如西瓜、香蕉、梨等。

搭配其他材料可調和花茶的性味。（unsplash）

3.用密封容器妥善保存

花茶應保存在密封容器之中，放在陰涼乾燥處，以免受潮發霉。花茶受陽光直射，容易氧化，建議選擇鋁箔袋或鐵罐包裝，隔絕空氣和濕氣，保持花茶的乾燥和香氣。

如果花茶受潮或變質，則不建議繼續飲用，以免對身體造成不良影響，建議在1年內飲用完畢。

4.飲錯時機傷及脾胃

性質較寒涼的花茶未必適宜在早上空腹時飲用，有機會傷及脾胃，影響消化功能，最好的飲用時機是午後。寧神安眠的花茶較適合在晚上飲用，以助放鬆神經，改善睡眠等。

寒涼的花茶應避免在空腹時飲用。（unsplash）

5.適量飲用，特殊人群需注意

花茶雖有保健養生的功效，但過量飲用可能適得其反，建議每周飲用2至3次。過量飲用花茶，例如玫瑰花茶，可能導致腹瀉、頭痛等副作用。

孕婦、蠶豆症患者（G6PD缺乏症）、長者、小童等人士飲用花茶前須注意相關禁忌，可把花茶的濃度稀釋，如不清楚自己適合喝哪一款花茶，應諮詢中醫師。

資料來源：消委會選擇月刊585期