【洛神花營養】富含花青素護眼抗發炎　洛神花茶助血管放鬆降血壓

秋天是洛神花的產季，紅豔的洛神可製成蜜餞、果醬，也可以拿來泡茶，酸甜的風味令人回味，但你知道洛神有哪些營養價值嗎？台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，洛神花含有維他命A、C、豐富的花青素、類黃酮素等抗氧化成分，營養價值相當豐富；然而，洛神原始風味偏酸，食用時應留心糖攝取量，以免攝取過多熱量。

時序入秋，市場上開始出現一朵朵紅豔的洛神花，洛神的酸甜風味常常作為茶飲、果醬、蜜餞食材，但你知道洛神還有哪些營養價值嗎？

台灣廖嘉音營養師表示，洛神富含維他命A、B、C、鎂、鐵、鈣等多種營養成分，且洛神也含有豐富的花青素、兒茶酸、類黃酮素等抗氧化成分，可以幫助身體抗發炎，亦為眼睛保健的重要成份之一，且有助於促進體內膽固醇代謝，達到降血脂、改善三酸甘油酯的作用。

此外，亦有研究指出，洛神茶有助於幫助血管放鬆、以降低心臟收縮壓，達到降血壓的效果。而洛神中的多種多酚類物質可改善肝臟發炎狀態、降低肝臟損傷，有助於保護肝臟健康。

然而，廖嘉音營養師叮嚀，由於洛神本身的風味偏酸，因此提醒民眾在飲用洛神茶或製作果醬、蜜餞時一定要特別留意糖分的添加量，以免攝取過多熱量。

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