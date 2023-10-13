降血壓飲食｜洛神花天然降血壓藥功效顯著！專家推1喝法控制血壓

檢查發現血壓高，但醫生說不用吃藥，先觀察一下就好，結果活得心驚膽跳，深怕一不注意血壓狂飆，再也回不了頭了。到底該如何控制血壓？血壓高怎麼降下來？天然降血壓藥食物「洛神花」或許可以幫忙！



台灣無齡診所副院長黃乙絜表示，來自大自然的「洛神花」是非藥用的草本植物，卻有好幾種降血壓藥的功能，富含鎂離子、類黃酮、花青素，是天然的利尿劑，能幫助擴張血管，同時也是鈣離子通道阻斷劑（CCB），甚至也是血管張力素轉化酶（ACEI）。

洛神花5大功效（按圖看清👇👇👇）

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研究發現洛神花有顯著降血壓效果

《Journal of Cardiovascular Pharmacologyl》在2022年發表了一篇系統性回顧文獻，分析了13篇隨機對照研究，當中包含1,205位受試者，發現單純高血壓者（沒有合併代謝症候群），在服用洛神花跟安慰劑相較下，洛神花有顯著的降血壓效果，尤其是收縮壓平均降低了6.67mmHg，舒張壓平均降低了4.35mmHg。而合併代謝症候群的高血壓患者則沒有看到顯著差異。

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洛神花降血壓效果不比藥物差

值得注意的是，跟正統的降血壓藥，如Lisinopril、captopril、hydrochlorothiazide等藥物相比，洛神花的降壓效果也沒有顯著差異。黃乙絜補充，從另一個角度來看，洛神花的降壓效果不會比這些藥差！

黃乙絜提醒，並非鼓勵所有高血壓患者自行停藥，目前有在服用血壓藥的人，還是應該遵照醫師的醫囑服用藥物才安全，但如果是血壓稍微偏高，但又還不到吃藥程度，或是已經在用藥，但也在正在尋求其他方法幫助控制血壓，不妨試著來杯未加糖的洛神花茶！

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