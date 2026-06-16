空腹運動愈減愈肥？醫推運動前飲2物燃脂率增69%+空腹吃3食物快瘦

減肥｜許多減肥或健身人士，都會選擇早上不吃東西就去跑步、健身，認為燃脂效率最高。但小心愈減愈肥，有研究發現，空腹運動反而會令肌肉流失，體脂上升。不想白忙一場？醫生建議，在運動前飲2飲品，燃脂效率大幅提升69%！



有研究發現，空腹運動反而會令肌肉流失，體脂上升。（pexels）

減肥禁忌｜空腹運動燒脂只3克=1粒堅果

簡單來說，「空腹運動」就是不吃任何東西就去運動。這個減肥方法之所以爆火是因為，1976年有研究指出，如果在有氧運動前吃碳水，身體會先消耗碳水，若是空腹，身體則會直接燃燒脂肪。然而，台灣減重醫生蕭捷健在Facebook引述的2018年的研究指，空腹運動雖然能燃脂，但實際所消耗的脂肪只有3克，相當於1粒堅果，而且肌肉還會流失、體脂上升。

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減肥貼士｜醫揭運動前30分鐘飲2飲品 燃燒效率高69%

據香港中文大學肝臟護理中心的資料顯示，空腹做跑步、游泳等有氧運動時，身體需要一段時間適應，專業運動員所雖的時間更長。同時，亦有不少人擔心，不吃東西無力運動或會引發低血糖。對此，蕭醫生指出，運動前30分鐘飲1杯黑咖啡和1杯蛋白飲或無糖豆漿，脂肪燃燒效率比空腹高69%。

減肥貼士｜咖啡、蛋白飲可減少肌肉流失

咖啡富含咖啡因，能刺激中樞神經，提升專注力、加快新陳代謝。同時，咖啡還能幫助大腦釋放多巴胺，可緩解運動疲勞。而講到蛋白飲，最具代表的便是蛋白粉，可促進肌肉合成，提高飽腹感。有研究更指出飲食中蛋白質攝取量較高的長者，其肌肉流失量比攝取量最低者減少了約40%。兩者結合可預防，減肥時肌肉流失的問題。

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空腹吃3食物提新陳代謝

俗話說「新陳代謝好，人不老」，無論是減肥或健身，新陳代謝都極其重要，代謝快，躺著都能瘦。推介空腹吃以下這3種食物，可加快代謝，提高減重效率。減肥｜每天起床喝溫水助新陳代謝！空腹吃5食物加速脂肪燃燒

1. 水：提高代謝率

早上起床飲1杯溫水（約200毫升），可促進腸胃蠕動，幫助排便、改善便秘。此外，更有研究指出，晨起喝溫水能讓代謝率提高30%

早上起床飲1杯溫水（約200毫升），可促進腸胃蠕動，幫助排便、改善便秘。（Canva）

2. 優質脂肪：保護胃黏膜

想要瘦身，蛋白質不能少。早上空腹攝取優質脂肪（如雞蛋、牛油果），能保護胃黏膜，還能延緩胃排空速度，飽腹感強。此外，經過一晚的斷食，身體正處於燃脂狀態。此時補充優質脂肪，能讓身體繼續保持燃脂模式。

早上空腹攝取優質脂肪（如雞蛋），能保護胃黏膜，還能延緩胃排空速度，飽腹感強。（unsplash@Tamanna Rumee）

3. 碳水：快速補充精力

許多人減肥時，會有意識避免碳水，其實大錯特錯。碳水可以快速補充精力，維持正常的代謝率，否則代謝變慢，減肥的速度自然就慢。可多吃番薯、燕麥等低GI主食。